El presidente estadounidense Donald Trump llegó este miércoles a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, en medio de un fuerte cruce con líderes europeos por su intención de adquirir Groenlandia.

Trump descartó el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia y pidió negociaciones inmediatas sobre su deseo de adquirir la isla.

“La gente pensaba que yo utilizaría la fuerza. No tengo por qué utilizar la fuerza. No quiero utilizar la fuerza. No utilizaré la fuerza”, afirmó Trump en un discurso muy esperado WEF.

El presidente estadounidense dijo que tenía previsto discutir la adquisición de Groenlandia, “al igual que hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia”.

Añadió que la “enorme isla sin proteger” es parte de América del Norte y que su adquisición por parte de Estados Unidos no debía considerarse una amenaza para la OTAN.

Trump también apuntó contra Europa y aseguró que la región “no está yendo en la dirección correcta” y espetó que debido a que su país es la mayor potencia militar (...) ni Europa ni “ninguna nación puede dar seguridad a Groenlandia, excepto Estados Unidos”.

“Yo respeto al pueblo de Groenlandia y Dinamarca, pero ninguna nación le puede dar seguridad a Groenlandia excepto EE.UU. Y espero que lo hagamos. El pueblo de Groenlandia no tiene la capacidad de defenderse ”, dijo el presidente.

“Sólo pido un pedazo de hielo, con una ubicación muy mala, para proteger al mundo. Y la OTAN no quiere ayudarnos”, dijo.

“Somos una gran fuerza, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende, creo que se dieron cuenta de eso hace dos semanas en Venezuela”, agregó.

En cuanto a la situación en EEUU, exacerbada en meses recientes por las acciones de la Border Patrol y ICE en cuanto a redadas y deportaciones de personas extranjeras, Trump dijo que, en general, la mayoría de sus ciudadanos aprueba lo que hace.

“La gente está muy bien, están muy felices conmigo. Hace poco más de un año, bajo los demócratas de izquierda radical, éramos un país muerto, ahora somos el país más próspero de todo el mundo. De hecho, se espera que la economía de Estados Unidos crezca al doble de la tasa que fue proyectada por el FMI el pasado abril”, dijo Trump ante el auditorio.