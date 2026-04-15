La larga historia de la venta de Banamex todavía tardará al menos hasta 2027 para concluirse, pues Citigroup comentó que prevé desconsolidar Banamex a principios del año que entra. Durante su presentación de resultados del primer trimestre de este año, Citigroup anunció que la Oferta Pública por el 51% de Banamex que queda pendiente por vender se realizará hasta principios del año que entra. En la presentación de resultados, Jane Fraser, CEO de Citi, recordó que se ha avanzado con la desinversión en Banamex tras la venta de 25% de las acciones a Fernando Chico Pardo, que se consolidó en diciembre del año pasado, a lo que se sumó otro 24% a distintos fondos de inversión en febrero de este año. “Antes de la desconsolidación, prevista a principios de 2027, la salida a bolsa probablemente se produciría posteriormente, cuando las condiciones del mercado sean favorables y se cumplan los requisitos regulatorios”, comentó ante inversionistas. El objetivo, añadió Fraser, es que se maximice el valor de la venta para todos los grupos interesados, a través de una salida escalonada. La venta de Banamex fue anunciada desde diciembre de 2022, pero ha sido un proceso largo, con varios competidores. Incluso esta es la tercera vez que Citi prolonga la desinversión total en Banamex. En 2024 el grupo estadounidense había dicho que esperaba concluir la separación en 2024 y lanzar una Oferta Pública Inicial en 2025; sin embargo, el proceso se atrasó, y fue hasta diciembre del año pasado que se consolidó la venta de 25% del banco al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien actualmente es el inversionista mayoritario y presidente de Banamex. De acuerdo con GMB, después de su primer año de separación Banamex no ha reportado los mejores resultados. El año pasado la Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) fue 10.8% inferior al promedio de otros bancos mexicanos. “En opinión del equipo de Análisis de GBM, para mejorar la rentabilidad será fundamental optimizar su balance, elevar la razón de cartera a depósitos y reforzar el control de costos, que continúan presionando los resultados”, dijo GBM. Antes de ser comprado por Citi, en mayo de 2001, Banamex era el líder indiscutible de la banca en México; sin embargo, en los últimos 20 años perdió participación contra rivales españoles como BBVA y Santander, así como con otro banco mexicano, Banorte. Actualmente Banamex se ubica en el cuarto lugar por activos entre los 7 grandes bancos mexicanos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.