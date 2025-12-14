El transcurso de diciembre se da con algunos avisos para los ciudadanos mexicanos que planifiquen o se dispongan a realizar gestiones bancarias durante los próximos días. El calendario de feriados y días festivos, en este sentido, mantiene actualizada una fecha del mes en que se suspenderán todos los trámites, entre ellos, los bancarios.

Se trata del próximo 25 de diciembre, fecha en la cual se celebra la Navidad y las entidades financieras permanecen cerradas por tratarse de un día de descanso obligatorio.

Sin embargo, un banco del país abrirá sus puertas , lo que brinda la posibilidad a aquellos clientes que quieran llevar a cabo un trámite en particular de hacerlo sin demoras ni reprogramaciones. Checa todos los detalles al respecto.

Se retoman los pagos por bancos cerrados: cuándo vuelven a depositar

Cabe recordar que además de la fecha en que se celebra la Navidad, diciembre cuenta con un feriado bancario en el que todas las instituciones financieras del país, entre ellas el Banco del Bienestar, permanecen cerradas durante 24 horas.

Todos los bancos permanecerán cerrados en Navidad a excepción de una entidad financiera. (Foto: Archivo).

Esta jornada sin actividades se dio el pasado viernes 12 de diciembre, lo que llevó a la entidad no sólo a suspender los trámites en ventanilla sino también los depósitos programados de las distintas asistencias económicas.

Durante el transcurso del mes, el Banco del Bienestar se encuentra llevando a cabo las transferencias de dinero correspondientes a las becas estudiantiles Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro .

Debido a que el pasado viernes quedó suspendida la dispersión de recursos, los depósitos se reanudarán desde el lunes 15 de diciembre, según consigna el calendario de pagos.

Lunes 15 de diciembre: letras N, Ñ, O, P y Q.

Martes 16 de diciembre: letra R .

Miércoles 17 de diciembre: letra S .

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cuál es el banco que abrirá el próximo 25 de diciembre?

Si bien la gran mayoría de las instituciones bancarias permanecerán cerradas el próximo 25 de diciembre, existe una entidad que abrirá sus puertas hasta las 21:00 h.

Se trata del Banco Azteca, que tiene la particularidad, a diferencia de otras entidades bancarias, de permanecer abierto los 365 días del año, incluyendo feriados, días festivos y fines de semana.

El horario de atención de las sucursales de Banco Azteca es de 9:00 h. a 21:00 h. En la lista de operaciones que se permiten realizar, se destacan: