Calendario de pagos para jubilados y pensionados de México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya informaron las fechas en que se realizará el depósito de la pensión correspondiente a febrero de 2026.

Ambos organismos dieron a conocer las fechas exactas de cobro para los adultos mayores inscriptos en el programa social. En algunos casos, los adultos mayores tendrán un ingreso adicional como excepción.

Conoce los detalles del cronograma oficial y prepárate para cobrar el dinero correspondiente. Ten en cuenta que habrá días -como feriados- que impactarán en la distribución.

Calendario de pagos de la jubilación en febrero de 2026

El depósito de las pensiones tendrá un pequeño ajuste para algunos beneficiarios, ya que la fecha habitual coincide con un día inhábil bancario. Este cambio no aplica de la misma forma para todos.

Según el calendario operativo de ambas instituciones:

Pensionados del ISSSTE: recibirán su pago el viernes 30 de enero de 2026 .

Pensionados del IMSS: podrán disponer de su pensión a partir del martes 3 de febrero de 2026.

¿Habrá pago extra para los jubilados en febrero?

Hasta ahora, ni el IMSS ni el ISSSTE anunciaron apoyos adicionales para el segundo mes del año. Ambas dependencias confirmaron que no está previsto ningún beneficio extraordinario para febrero de 2026.

Esto significa que los pensionados recibirán únicamente el importe regular de su pensión, el cual varía según el régimen de jubilación, el historial de cotización y las condiciones particulares de cada trabajador al momento de su retiro.

¿Dónde puedo arreglar lo de mi pensión?

Para aclarar inquietudes sobre fechas de pago, montos o esquemas de pensión, los jubilados pueden comunicarse a los siguientes canales oficiales:

IMSS: 800 623 2323, opción 3

ISSSTE: 55 5062 0555

Correo: atencion@pensionissste.gob.mx

Correo: atencioncomercial@pensionissste.gob.mx

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada institución para conocer cualquier actualización relacionada con los pagos de pensiones durante 2026.