Consubanco, que pertenece a la misma familia dueña de Grupo Chedraui, recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para comprar la cartera de CIBanco, una entidad financiera que fue disuelta después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) provocó los permisos de esa última entidad financiera por lavado de dinero. “En cumplimiento con los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, y como resultado del acuerdo alcanzado, el 9 de octubre de 2025, la Junta de Gobierno de la CNBV levantó la intervención de CIBanco y aprobó la revocación de su autorización”, señaló el regulador bancario. La revocación de los permisos de operación de la CNBV ocurrió en octubre del año pasado, por lo que el proceso de concentración de ambos bancos tardó 6 meses. En la resolución, la CNA detalló que la operación incluye la compra de sus negocios de crédito comercial, Infonavit, hipotecaria de Vivienda, personales, automotriz, IMSS, en situación especial, además del negocio Arrendamiento de Finanmadrid. La CNA detalló que la operación tiene pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica en el sector bancario del país. De acuerdo con la convocatoria, hecha en noviembre del año pasado, la cartera comercial de CIBanco era de MXN $1,490 millones en créditos vigentes, a lo que se suma una cartera de MXN $204 millones de cartera hipotecaria y MXN $74 millones de créditos del Infonavit. Consubanco, de la familia Chedraui, ha incursionado en la compra de cartera de crédito de bancos emproblemados. En noviembre de 2020, Consubanco informó sobre la compra de la cartera de Banco Ahorro Famsa. Consubanco ganó la cartera a través de una licitación pública hecha por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Consubanco pagó MXN $867 millones por la cartera de crédito de Banco Ahorro Famsa, de acuerdo con información divulgada en ese momento por Consubanco. Consubanco inició operaciones en 2012, y se enfoca en brindar créditos personales vía nómina, créditos, cuentas, así como inversiones patrimonial y de prevención.