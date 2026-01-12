El frenón a la industria de la construcción en México tuvo una repercusión inmediata en el volumen de ventas de cementeras como Cemex, Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).

En los primeros nueve meses del año, Cemex reportó una disminución de 11% en el volumen de ventas de cemento, mientras que GCC registró una caída de 7% en el mismo segmento, mientras que la disminución de las ventas de concreto fue de 11% para la empresa liderada por Federico Terrazas Becerra.

Planta de Cemento de Grupo Cementos Chihuahua. Cortesía GCC

“Las ventas en México durante el trimestre se vieron afectadas principalmente por la desaceleración del segmento industrial y la alta base de comparación en la minería”, señaló GCC en su reporte financiero del tercer trimestre de 2025.

¿Por qué cayó la actividad de la construcción?

La disminución de la actividad de la construcción en México viene principalmente de una caída en la inversión de obra pública, es decir, el desarrollo de carreteras, obras de ingeniería civil, o bien, de proyectos energéticos.

Entre enero y octubre de 2025, el sector en general acumula una contracción de 16.7% anual, lo que representó la peor caída desde 2020, año en el que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

El reporte del Inegi apunta a que el valor de la producción de las obras elaboradas en el sector público acumularon una caída anual de 36.65% en octubre y mantienen 18 meses consecutivos a la baja.

Además al considerar el resultado de los primeros 10 meses del año pasado, la construcción del sector público muestra una caída de 41.49% anual, siendo la mayor disminución para un periodo igual desde que hay datos disponibles en 2007.

De acuerdo con Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la inversión en infraestructura por parte del gobierno federal durante este año tuvo una caída de aproximadamente 34% anual en el tercer trimestre de 2025.

La caída se debe a que el Gobierno Federal no tiene mucho dinero disponible para gastar, debido a los altos índices de deuda que se contrató para los “proyectos emblemáticos” del sexenio pasado, que incluyen la Refinería Olmeca, en Tabasco, el Tren Maya en el sureste del país, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Además, el especialista considera que hay factores que han mermado la confianza para invertir, especialmente en el sector de la construcción.

Estos factores, dijo, incluyen la restricción presupuestal del gobierno, la falta de proyectos atractivos para invertir capital privado y la falta de confianza generada por los cambios regulatorios de los últimos dos años, que incluyen la reforma judicial y la desaparición de algunos organismos autónomos.

Durante diciembre, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi, la confianza del sector de la construcción sobre el momento adecuado para invertir en México se ubicó en 17.8 puntos, lo que representó una caída de 7.1 unidades en comparación con diciembre de 2024.

La confianza sobre el momento adecuado para invertir por parte del sector de la construcción acumula 175 meses consecutivos en terreno negativo.

Además, el área de Análisis Económico de Banamex, detalló que la caída en la inversión pública y privada al tercer trimestre del año pasado se debe al sector de la construcción.

En particular, la construcción no residencial acumula siete trimestres consecutivos con reducciones, a la cual se sumó una disminución de 2% en la construcción de casas.

“Asimismo, la inversión pública se contrajo 3.4%, acumulando cuatro trimestres consecutivos con reducciones, mientras la inversión privada disminuyó 0.4%. Por ello, la inversión total se redujo 0.8%, tras la nula variación del trimestre previo”, añadió el banco.

Ligero optimismo a futuro

Pese a los resultados mostrados por el sector de la construcción, Cemex prevé una recuperación en el corto plazo, principalmente a partir de programas como “Viviendas para el Bienestar” del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

“Ya estamos participando en la ejecución de varios proyectos bajo el programa “Viviendas para el Bienestar”, y se espera que el entorno de demanda mejore a medida que el gobierno acelere sus planes de infraestructura y vivienda social”, detalló Cemex en su reporte financiero del tercer trimestre de 2025.

Cemex

Además, la presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo, está a punto de anunciar un plan de infraestructura, programado para esta semana (5 al 9 de enero), sin que hasta el momento se hayan presentado detalles sobre los nuevos proyectos.