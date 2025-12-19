En el acumulado de los primeros 10 meses del año, la construcción del sector público muestra una caída de 41.49% anual.

Las obras no logran levantar su ritmo, pues el sector nacional de la construcción acumula 18 meses consecutivos de contracción y entre enero y octubre de este año, de acuerdo con datos del Inegi.

Entre enero y octubre de este año, el sector acumula una contracción de 16.7% anual, lo que representa la peor caída desde 2020, año en el que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Obras públicas las más afectadas

El reporte del Inegi apunta a que el valor de la producción de las obras elaboradas en el sector público acumularon una caída anual de 36.65% en octubre y acumulan 18 meses consecutivos a la baja.

Este resultado coincide con el periodo electoral para la presidencia de la República y el arranque del nuevo gobierno, que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acumulado de los primeros 10 meses del año, la construcción del sector público muestra una caída de 41.49% anual, siendo la mayor disminución para un periodo igual desde que hay datos disponibles en 2007.

“Esta caída en la construcción del sector público se debe al recorte en el gasto del gobierno en infraestructura, pues en el acumulado de enero a octubre, ha caído 29.1% respecto al mismo periodo del año pasado”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Por sector de actividad de construcción, el de petróleo y petroquímica presentó la peor caída anual (-67.6%), seguido por el ramo de agua, riego y saneamiento (-29%).

Por su parte, el transporte y la urbanización tuvo una baja de 23.83% y la edificación bajó 4%.

Los sectores de electricidad y telecomunicaciones y otras construcciones fueron los únicos que lograron vencer la tendencia negativa y registraron crecimientos anuales de 18.67% y 1.42% respectivamente.

Privados también tropiezan

Por el lado de las empresas privadas también se registró una caída anual de 0.07% en el acumulado de enero a octubre, pero esta es la primera contracción registrada para un periodo similar desde 2021.

La caída se debe a la incertidumbre por la política proteccionista de Estados Unidos y a la incertidumbre interna.

“La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de diciembre (última disponible) mostró que los factores principales que podrían obstruir el crecimiento de la actividad económica en el país son problemas de inseguridad pública, la política sobre comercio exterior y debilidad en el mercado interno”, recordó Gabriela Siller.