Carlos Slim Helú, el hombre más millonario de México, construyó una de las fortunas más grandes del mundo desde Ciudad de México, y en ese camino dejó principios concretos sobre cómo manejar el dinero que siguen vigentes para cualquier persona o empresa. A lo largo de su historia empresarial, ha dejado un legado acerca de cómo administrar los negocios. Uno de esos principios, publicado en el sitio oficial que lleva su nombre, se convirtió en una de sus frases más citadas en materia de finanzas y gestión empresarial. El consejo no apunta a ganar más, sino a gastar con inteligencia incluso cuando los ingresos sobran. “Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis”, escribió el empresario como uno de los pilares del Grupo Carso. El mensaje es directo, no es en la crisis cuando se construye la resiliencia financiera, sino antes, durante los períodos de bonanza. Evitar el derroche cuando el dinero fluye genera un margen de maniobra que resulta decisivo cuando llegan los momentos difíciles, tanto para una corporación como para una economía familiar. Esta frase sobre la “austeridad en tiempos de vacas gordas” es uno de los diez principios de Slim. El resto que menciona el sitio web son: Carlos Slim nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México y se graduó como ingeniero civil en la UNAM en 1961. Cuatro años después fundó Inversora Bursátil e Inmobiliaria Carso, los primeros eslabones de lo que sería un emporio. El punto de inflexión llegó en 1982, cuando la crisis económica mexicana derrumbó el valor de múltiples empresas. Slim identificó la oportunidad, adquirió participaciones mayoritarias a precios bajos y logró recuperar el valor de esas compañías con su gestión. Ese movimiento multiplicó su patrimonio y consolidó al Grupo Carso como el conglomerado más influyente del país, con presencia en telecomunicaciones, construcción, retail y finanzas.