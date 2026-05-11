El dictamen benefició a este consorcio, encabezado por ICA Constructora y sus filiales, al presentar una propuesta económica por 1,721,019,127 pesos, considerada la más competitiva entre las tres ofertas que cumplieron con los requisitos técnicos. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), otorgó al Grupo III el contrato para desarrollar el nuevo corredor de Trolebús en Ixtapaluca. Este proyecto, que contempla la ampliación de la Línea Santa Martha–Chalco, estará habilitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Conoce los detalles de esta disposición y sácale provecho a este plan de movilidad en México. Miles de pasajeros se verán beneficiados con esta iniciativa. El proyecto integral contempla la ampliación de la línea actual del Trolebús que une Santa Martha con Chalco, incluyendo un nuevo segmento que proporcionará servicio directo a los residentes de las siguientes localidades: En la evaluación técnico-económica, el Grupo III logró una calificación destacada de 91.33 puntos, superando a otros consorcios que también resultaron solventes: En contraste, Alfa Proveedores junto con el Grupo II (Gami–Recal) no alcanzaron el puntaje técnico mínimo, por lo que fueron excluidos del proceso. Las obras de este sistema de transporte tuvieron su inicio el 15 de diciembre, con un período de ejecución de 540 días hábiles, lo que equivale aproximadamente a 18 meses. Con esta asignación, los gobiernos federal y estatal realizan un avance significativo hacia la concreción de uno de los proyectos más solicitados del Estado de México. La realización de este proyecto fue demandada por más de diez años por los residentes y autoridades locales. El esfuerzo conjunto refleja un compromiso por satisfacer las necesidades de la comunidad. La expansión del Trolebús Chalco–Santa Martha fortalecerá este sistema como una de las principales vías de movilidad sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, mejorando la red de transporte eléctrico de alta capacidad ya compuesta por el Trolebús Elevado de Iztapalapa y el Cablebús.