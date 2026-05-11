El próximo viernes 15 de mayo se suspenderán las clases en México con motivo del Día del Maestro, según lo establece el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La medida aplica para alumnos, docentes y personal de educación básica. Gracias a esta suspensión, la comunidad educativa disfrutará de un fin de semana largo, ya que las actividades académicas se reanudarán hasta el lunes 18 de mayo. Conoce los detalles del calendario oficial de la SEP y prepárate para descansar varios días. Ten en cuenta El descanso del 15 de mayo está dirigido únicamente al sector educativo, por lo que aplica para: Además, tanto escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional suspenderán actividades ese día. No. A diferencia de otras fechas oficiales, el Día del Maestro no está considerado como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que: Entre las fechas que sí son consideradas feriados oficiales por la ley se encuentran: En esos casos, quienes trabajen durante esos días tienen derecho a recibir un pago adicional conforme a la legislación laboral.