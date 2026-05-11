El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha hecho un anuncio que resultará beneficioso para miles de derechohabientes en México. El organismo estatal ha confirmado la implementación de un depósito de 70,000 pesos dirigido a aquellos trabajadores que cumplan con criterios específicos, en el marco de su programa Equipa tu Casa. El monto disponible oscila entre 10,318.56 a 68,789.12 pesos y puede ser empleado para: Se trata de un complemento del crédito hipotecario que puede ser utilizado para: La tasa de interés es equivalente a la del crédito hipotecario (3.50% a 10.45%, según ingreso) y el plazo se ajusta al del crédito hipotecario, que puede extenderse hasta 70 años para hombres y 75 para mujeres, integrándose el pago mensual. El depósito de 70,000 pesos se encuentra destinado únicamente a aquellos afiliados que participen en el programa Equipa tu Casa, no aplicando de forma universal a la totalidad de los trabajadores. Este esquema tiene como objetivo priorizar a aquellos empleados que: Al solicitar el crédito, ahí mismo se pide el complemento de Equipa tu Casa, que se formaliza junto con el crédito ante notario. El proceso se relaciona así: primero debes precalificarte en Mi Cuenta Infonavit; luego eliges tu crédito hipotecario (Crédito Infonavit o Infonavit Total) y completas el expediente con los documentos requeridos. Equipa tu Casa se solicita en simultáneo con el crédito hipotecario, por lo que está directamente ligado con el trámite de compra de vivienda. Una vez firmadas las escrituras, Infonavit indica cómo activar y usar el monto, ya sea con tarjetas de materiales y mano de obra o mediante instrucciones para compras en comercios.