¿Está analizando Acciona volver sobre sus propios pasos en relación con su filial energética? Concretamente lo que este interrogante plantea es si la familia Entrecanales, dueña del 55% del capital social de la compañía, se está planteando recuperar el 100% de las acciones de Acciona Energía, que sacrificó en el parqué madrileño cuando, hace ya cuatro años, sacó su filial a Bolsa. Si bien esta alternativa de lanzar una OPA excluyente sobre el 9% restante de Acciona Energía Renovables no es nueva, ya que José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, reconoció hace un año, en la presentación de resultados del ejercicio 2024, que valoraban “sacarla de Bolsa por una fusión con Acciona”, “hoy tomó nuevo impulso después de que Expansión revelara que Acciona encargó a Citi y Goldman Sachs analizar una posible OPA sobre la filial verde del grupo. Vale recordar que tanto Citi como Goldman Sachs tuvieron bajo su responsabilidad el estreno de Acciona Energía en Bolsa, junto con Morgan Stanley y Bestinver, la gestora de fondos y planes de pensiones del Grupo de la familia Entrecanales. Ante esta posibilidad, la reacción de los inversores no se hizo esperar y los títulos Acciona Energía Renovables suben a las 15.20 hs un 3,11%, en una jornada en la que el Ibex 35 muestra una tendencia negativa. La hemeroteca dice que Acciona colocó el 15% de la filial verde entre inversores institucionales en su salida a Bolsa, en verano de 2021, pero también recuerda que la casa matriz fue recomprando acciones hasta alcanzar el 91,11%, “porcentaje de la filial que hoy forma parte de sus activos. De hecho, cuando Acciona recuperó poco más del 90% del capital de la filial, los analistas de XTB, el pasado mes de noviembre, ya vaticinaron el movimiento que hoy está nuevamente sobre el tablero. “La consolidación de Acciona como principal accionista reduce drásticamente el capital flotante, limitando todavía más la liquidez y presencia de inversores minoritarios en la cotizada. Esta situación y el elevado porcentaje de control refuerzan la posibilidad de que Acciona lance una oferta de exclusión para adquirir el resto del capital y reestructurar su cartera energética, una operación que repercutiría sustancialmente en el mercado nacional de renovables”, explicaron en esos días los expertos de la empresa de inversión, según recuerda Dow Jones Newswires. Bankinter calcula que una OPA de exclusión de Acciona sobre Acciona Energía costaría a la matriz entre 650 millones y 700 millones de euros para hacerse con el 9% que todavía no controla a los actuales precios de cotización. El banco hace hincapié en que, en los últimos años, los resultados de Acciona Energía se están viendo negativamente afectados por menores precios de la electricidad, que se traducen en un Ebitda operativo con una variación negativa del 18% en 2024, del -13% en 2025 y del -5% estimado para 2026. Asimismo, añade que el Grupo puso en marcha un plan de venta de activos para reducir su apalancamiento. Así, el equipo gestor declaró que todas las opciones estratégicas disponibles son válidas si favorecen el crecimiento, permiten mantener la deuda bajo control, protegen el rating del Grupo y contribuyen a crear valor. Por otra parte, Banco Sabadell estima que, si el grupo comprara el 100% de su filial renovable a los precios actuales, la deuda aumentaría un 9,4% y la ratio de apalancamiento quedaría cerca de 3 veces el Ebitda. En caso de vender un 40%, la entidad catalana calcula que ingresaría unos 3.000 millones de euros (un 29% de su deuda neta) y reduciría la ratio de apalancamiento “por debajo de dos veces el Ebitda. Con estos números sobre la mesa, Banco Sabadell mantiene su recomendación de “infraponderar” ambos valores, con un precio objetivo de 22,6 euros para las acciones de la filial renovable y de 174,9 euros para la matriz. Mucho más favorable se muestra Álvaro Nieto, analista de EI, ya que afirma que el objetivo principal para las próximas jornadas se ubica en el entorno de los 24,54 euros por acción. Los siguientes objetivos serían atacar los niveles de resistencia principales proyectados en el área de los 25,16 y los 25,24 euros por acción. “Mantendremos una visión positiva para las acciones de Acciona Energías Renovables siempre que no asistamos a precios de cierre diarios por debajo de los 21,76 euros por acción”, concluye. Lo cierto es que el coste de la probable operación no es demasiado elevado, aunque probablemente sea superior al de hace unos meses, después del repunte de alrededor del 40% de Acciona Energía en el último año. Acciona Energía cerró el pasado viernes en 23,16 euros, sensiblemente por debajo de los 26,73 euros fijados en su salida a Bolsa, mientras, en las primeras horas de la tarde, sus títulos se están comercializando a 23,88 euros. Los caminos que Acciona está explorando para su filial energética no se limitan a la posible OPA excluyente, ya que la compañía también evalúa otras alternativas. En concreto, entre las distintas opciones al alcance de Acciona además de la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición sobre el 100% de los títulos de la filial para excluirla de cotización, incluyen la eventual incorporación de un accionista de referencia, la venta a un tercero, una escisión (spin-off) o la fusión con la matriz o un tercero. Bankinter asegura que también está sobre la mesa la posibilidad de no adoptar ninguna medida o una combinación de algunas de las opciones ya mencionadas.