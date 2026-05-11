El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se encarga únicamente de la recaudación fiscal, también mantiene comunicación constante con los contribuyentes. En las últimas semanas, la dependencia intensificó sus avisos ante el vencimiento de una de las fechas más importantes del calendario tributario: el plazo para presentar la Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2025, fijado para el pasado 30 de abril. Con la fecha límite ya cumplida, millones de personas que adeudaban el trámite se apresuraron a regularizar su situación ante la autoridad fiscal. Como consecuencia, se registró una alta demanda en módulos de atención, lentitud en los portales digitales y contribuyentes intentando completar la tarea contrarreloj. Tras el cierre del plazo, el sistema fiscal comenzará una nueva fase operativa. A partir de la próxima semana, los módulos de atención presencial en todo el país retomarán otra dinámica, por lo que quienes todavía tengan trámites pendientes, o busquen mantenerse al corriente con sus obligaciones, deberán conocer cómo funcionará el servicio en adelante. La medida no implica restricciones ni mayores dificultades para los contribuyentes; sino que se trata de un retorno al esquema habitual de atención, acompañado por ajustes en las herramientas digitales disponibles. El objetivo será mantener canales claros y accesibles para resolver trámites y consultas fiscales. Durante las semanas previas al cierre de la Declaración Anual, los 169 módulos del SAT en todo el país operaron con un horario extendido y brindaron atención hasta las 18:00 horas, dos horas más de lo habitual, para atender la alta demanda de contribuyentes. Sin embargo, el esquema especial finalizó el lunes 4 de mayo. Tras este cambio, las oficinas del SAT volverán a trabajar bajo su horario habitual en todos los estados del país, con atención de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. La medida aplicará de forma uniforme y no habrá módulos con horarios especiales o ampliados. En términos prácticos, quienes necesiten realizar trámites presenciales (como aclaraciones fiscales, generación de e.firma, solicitudes de devolución o cualquier gestión no disponible en línea), tendrán menos tiempo disponible para acudir a las oficinas. Por este motivo, especialistas fiscales recomiendan programar las visitas con anticipación, acudir con la documentación completa y, de ser posible, agendar una cita mediante el portal oficial del SAT. Aunque la demanda disminuye tras la temporada de declaraciones, el flujo de contribuyentes continúa siendo constante durante el año. Pese al ajuste en la atención presencial, el portal oficial del SAT continuará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Gracias a esta plataforma, millones de contribuyentes pueden resolver distintos trámites sin necesidad de acudir a una oficina física. Esta última herramienta se ha convertido en una de las más utilizadas por contribuyentes y asesores fiscales, ya que permite corregir errores directamente desde el portal y evitar rechazos o retrasos en devoluciones. Sin embargo, el SAT recordó que la plataforma puede registrar saturaciones durante periodos de alta demanda. Para evitar tiempos de espera o fallas en el acceso, se recomienda ingresar fuera de horarios pico, especialmente antes de las 10:00hs, o después de las 15:00hs.