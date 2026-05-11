Japón se ha consolidado como el referente global en el estudio del envejecimiento demográfico. En esa nación, llegar a la edad de jubilación no significa necesariamente un periodo de inactividad, sino que se presenta como el inicio de una etapa productiva que a menudo se extiende mucho más allá de los 70 años. A diferencia de lo que se observa en las sociedades occidentales, donde se procura reducir la carga laboral, el sistema japonés ha abolido la barrera del retiro definitivo. Si bien la pensión pública se activa a los 65 años, la estructura económica incentiva a los ciudadanos a permanecer en actividad para asegurar la productividad nacional. En contraste, en México la jubilación se asocia con el cierre formal de la trayectoria profesional. Mientras que el trabajador mexicano promedio proyecta su cese de actividades hacia los 60 o 65 años, el japonés emplea sus ingresos por pensión junto a ocupaciones adaptadas a sus capacidades físicas actuales. La decisión de Tokio de redefinir la vejez responde a una necesidad económica: la población joven es cada vez menor para respaldar a los jubilados. Por este motivo, el concepto de “jubilación gradual” ha reemplazado al cese abrupto, transformando a los ancianos en elementos esenciales del motor económico. El modelo japonés se distingue por su flexibilidad, permitiendo que las empresas ofrezcan contratos especiales para mayores de 65 años. Esta política estatal no solo procura mitigar la carga fiscal del sistema de pensiones, sino que también busca integrar la experiencia de los adultos mayores en una fuerza laboral en declive. Finalmente, el caso japonés demuestra que la flexibilidad puede ser una herramienta de supervivencia financiera. Mientras el debate sobre la reducción de la jornada laboral sigue estancado en diversas regiones, Japón apuesta por la resistencia y la permanencia como pilares de su estabilidad social. La comparación entre ambos esquemas muestra que el futuro de las pensiones no depende solo del ahorro, sino de cómo se integre a una población cada vez más longeva. Lo que hoy parece lejano en Asia podría convertirse en una alternativa para economías en proceso de envejecimiento. En México, donde aumenta la esperanza de vida, el reto es mayor: existen pocos incentivos para seguir trabajando tras el retiro y aún predomina la idea de abandonar definitivamente el mercado laboral.