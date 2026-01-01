Multas para los usuarios bancarios que no activen MTU en México

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una nueva medida de seguridad que comenzará a implementarse en México a partir de octubre. Esto implica que los usuarios deberán establecer un monto máximo para las transferencias bancarias , lo que proporcionará un mayor control y reducirá el riesgo de fraudes.

Desde el sector bancario se informa que los clientes que no configuren dicho monto tendrán un límite asignado por defecto . Esta medida afectará no solo a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea.

Los usuarios bancarios tendrán multas si no activan el MTU en México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles sobre el nuevo límite para transferencias y mantén tu economía actualizada. Se recomienda cumplir con las disposiciones financieras.

Consecuencias de no activar el MTU

La regulación establece que a partir de octubre de 2025, las cuentas que no cuenten con el MTU configurado estarán sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS (aproximadamente 12,800 pesos) por operación.

No se impondrán sanciones económicas a aquellos que no habiliten esta función. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se desea realizar una transferencia por un monto superior, la transacción podría ser rechazada o requerir un proceso adicional de autenticación.

¿Cómo ajustar el MTU?

Si usted es cliente de Banorte, el proceso para activar el MTU y establecer el límite de las transferencias es ágil y puede realizarse a través de la aplicación. A continuación, se detalla el procedimiento completo:

Abra la aplicación Banorte Móvil. Diríjase al menú principal y seleccione “Ajustes generales”, el cual está identificado con el ícono de una tuerca. Acceda a la sección “Límites de operaciones”. Establezca el límite diario o por operación de acuerdo a sus requerimientos. Es recomendable fijar un monto adecuado para evitar modificaciones frecuentes al realizar transferencias. Presione en “Guardar”. Recibirá un código de verificación en el número de teléfono móvil vinculado a su cuenta. Ingrese el código y, tras su validación, la aplicación confirmará que la configuración ha sido exitosa.

¿Cuándo se hará obligatorio el MTU?

Conozca las fechas clave, en caso de utilizar la banca electrónica en México.

1 de enero de 2026: el uso será obligatorio. En caso de no establecerlo, la institución asignará automáticamente el límite estándar de 12,800 pesos por operación.