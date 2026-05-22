Lo confirmó el Diario Oficial de la Federación | Habrá CURP biométrica automática para todas las personas que acrediten este documento

Gobernación y la Secretaría de Movilidad de Estado de México firmaron un convenio para compartir datos biométricos de usuarios de trámites de transporte e integrarlos al sistema de identidad federal.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del RENAPO, firmó un convenio con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV EDOMEX) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo.

Qué establece el acuerdo

El acuerdo permite que quien ya realizó un trámite ante esa dependencia —como solicitar una licencia de conducir o un permiso de transporte — pueda obtener su CURP biométrica sin cita, con solo firmar un consentimiento.

Los datos biométricos que SEMOV transfiere a Gobernación son los que ya obran en sus bases de datos, y su uso estará orientado a construir el futuro Documento Nacional de Identificación impulsado por el gobierno federal.

Qué es la CURP biométrica y qué datos registra

La CURP biométrica vincula el número de identificación de cada ciudadano con datos físicos únicos dentro de la base de datos del RENAPO.

No se trata de una credencial física, ya que por ahora no existe una tarjeta o documento impreso. Al concluir el trámite, el ciudadano recibe únicamente un acuse de recibo por correo electrónico. Los datos que registra son:

Huellas de los 10 dedos

Escaneo del iris de ambos ojos

Fotografía del rostro

Firma digital

Por ahora no existe una tarjeta o documento impreso de la CURP biométrica. Secretaría de Gobierno Campeche

Qué se necesitá para hacer el trámite

Para mayores de 18 años, los requisitos son tres:

CURP certificada

Identificación oficial (INE)

Correo electrónico personal

El correo es indispensable, ya que ahí se enviará el comprobante del registro. Los adultos mayores pueden también presentar su credencial del INAPAM para acceder al trámite sin cita los lunes.

La Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, firmó un convenio con la Secretaría de Movilidad del Estado de México firmaron acuerdo para entregar CURP biométrica sin cita a quienes ya hayan tramitado un documento en la dependencia. Secretaría de Gobierno Campeche

El acuse de recibo que llega al correo, junto con la CURP certificada, puede usarse para acreditar el registro ante instituciones que lo soliciten.