Aunque muchas personas lo desconocen, una disposición vigente del Código Penal Federal podría derivar en consecuencias legales para quienes salgan de casa teniendo un diagnóstico grave y contagioso.

En México, existe una disposición del Código Penal Federal que pocas personas conocen y que contempla sanciones económicas para quienes, aún sabiendo que padecen una enfermedad contagiosa grave, expongan deliberadamente a otras personas al riesgo de infección.

La medida está contemplada en el artículo 199 Bis, el cual castiga las conductas que puedan poner en peligro la salud de terceros cuando existe conocimiento previo del diagnóstico. Aunque rara vez se aplica, la norma volvió a ponerse sobre la mesa en medio del debate sobre los límites entre las libertades individuales y la protección de la salud pública.

Aunque muchas personas lo desconocen, una disposición vigente del Código Penal Federal podría derivar en consecuencias legales para quienes salgan de casa teniendo un diagnóstico grave y contagioso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Salir enfermo de casa podría costarte una multa: ¿qué dice exactamente el artículo 199 bis?

El artículo 199 Bis del Código Penal Federal establece de forma clara que cualquier persona que, con pleno conocimiento de padecer una enfermedad grave y transmisible, coloque en riesgo de contagio a otra, puede ser procesada penalmente.

La disposición establece sanciones que pueden ir desde tres días hasta tres años de cárcel, e incluso aumentar en caso de que la otra persona termine contagiándose. Uno de los puntos centrales de esta norma es que no castiga únicamente el hecho de estar enfermo, sino la intención consciente de exponer a terceros a un posible contagio.

En concreto, el artículo 199 bis determina: “ El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión "

Salir enfermo y contagiar: cuándo se convierte en delito

Sin embargo, no cualquier persona enferma que salga de su casa está cometiendo un delito. De acuerdo con especialistas en derecho, la aplicación de esta norma depende de ciertos elementos específicos:

Que la persona tenga conocimiento confirmado de que padece la enfermedad

Que la enfermedad sea considerada grave y transmisible

Que la conducta tenga un carácter intencional o al menos doloso.

En términos prácticos, esto implica que una simple negligencia o desconocer el diagnóstico no sería suficiente para configurar un delito. No obstante, sí podrían entrar en esta figura situaciones como acudir a trabajar sabiendo que se tiene una enfermedad altamente contagiosa, mantener relaciones sexuales sin informar sobre una enfermedad venérea grave o asistir a espacios públicos durante una cuarentena obligatoria con diagnóstico confirmado.