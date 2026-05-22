El mundo se paralizó por más de 15 minutos esta mañana al escuchar en la famosa Radio Caroline que el rey Carlos III había muerto. A sus 77 años de edad, el monarca fue “asesinado” mediáticamente por un error de este medio de comunicación localizado en Essex, al norte de Londres.

El anuncio de la muerte del rey Carlos III fue atribuido por el director de Radio Caroline a un “error informático”, según informaron medios locales. Así fue como el mundo y la realeza británica se enteraron del supuesto fallecimiento del monarca:

“Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de su majestad el rey Carlos III. Vamos a transmitir música adecuada hasta nuevo aviso”.

Anunciaron por error la muerte del rey Carlos III

God Save the King: el homenaje a la memoria del rey

Por protocolo, diversos medios de comunicación tienen pregrabado y preparado el anuncio de la muerte del monarca británico.

Todo indica que se trató de un fallo de sistemas; sin embargo, durante más de 15 minutos el anuncio de la noticia se escuchó en toda Inglaterra. La emisora suspendió su programación habitual y, tras emitir el comunicado, reprodujo God Save the King, el himno nacional, en memoria del rey.

Radio Caroline hizo un pedido de disculpas ante los sucedido. Entre tanto, desde el Palacio de Buckingham no ha habído pronuncimiento al respecto y han optado por mantener el silencio.

¿Dónde estaba el rey Carlos III mientras anunciaban su muerte por error?

Lejos de cualquier emergencia médica o situación de peligro, el monarca se encontraba cumpliendo con sus deberes oficiales en un ambiente sumamente relajado y alegre. Específicamente, “el Rey y la Reina concluyeron su visita anual a Irlanda del Norte en un vibrante evento comunitario en Newtownards”.

El Rey y la Reina concluyeron su visita anual a Irlanda del Norte en un vibrante evento comunitario en Newtownards. Royal Family

Durante esta jornada de cercanía con la población británica en Conway Square, “Sus Majestades se unieron a una celebración de comida local, artistas y negocios”, mostrándose activos y sonrientes mientras las redes sociales del Palacio enviaban un mensaje de gratitud a los asistentes: “¡Gracias a todos los que vinieron a saludar!”.

La agenda de la pareja real incluyó paradas muy significativas centradas en el apoyo social y la sostenibilidad alimentaria. Una de ellas fue la “inspiradora visita a The Warehouse en Newtownards para ver el centro de acogida que ofrecen a la comunidad en momentos de necesidad”, una organización benéfica que destaca porque “ofrece suministros de alimentos gratuitos, comidas calientes, clases de habilidades y acceso a ropa y artículos de primera necesidad para el hogar”.

Allí, de un humor excelente, “el Rey se unió a los voluntarios en la cocina mientras preparaban un pastel de chocolate utilizando ingredientes excedentes” , demostrando de forma práctica su conocida postura de que “¡el desperdicio de comida también puede ser delicioso!”.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte recibe una denuncia de abuso doméstico cada 16 minutos y un delito sexual cada 2 horas. Royal Family

Paralelamente, la reina Camila dedicó su tiempo a conocer de primera mano proyectos culturales y de asistencia social crítica en la misma localidad. Por un lado, “la Reina se enteró de proyectos creativos, incluida una popular iniciativa de ‘Cita a ciegas con un libro’”.

Por el otro, conoció una realidad mucho más dura: en una región donde la policía “recibe una denuncia de abuso doméstico cada 16 minutos y un delito sexual cada 2 horas”, la monarca asistió a “Women’s Aid Newtownards, donde se reunió con el personal y los voluntarios, conociendo de primera mano la amplitud y el impacto de los compasivos servicios que prestan a las personas en sus momentos de mayor vulnerabilidad”.