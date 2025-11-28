El Gobierno impulsa el programa Conectividad para el Bienestar, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a internet a nivel nacional, especialmente en zonas con menor infraestructura tecnológica. Se trata de una iniciativa que busca cerrar la brecha digital, según el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL).

El programa de conectividad está enfocado en fortalecer la inclusión digital de comunidades prioritarias y población vulnerable. Para ello, se otorga una tarjeta SIM gratuita que permite navegar en internet, realizar llamadas y enviar mensajes de texto sin costo para el usuario.

Bienestar ofrece programa de internet gratis en México

Conoce los detalles de esta asistencia y conéctate sin gastar dinero. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos por las autoridades.

¿Cómo funciona la conectividad para el bienestar?

La iniciativa está dirigida a:

Beneficiarios de programas sociales federales. Personas mayores de 14 años que vivan en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), aunque no estén inscritas en apoyos sociales. Habitantes de localidades con alto o muy alto grado de marginación.

Cada tarjeta SIM incluye:

Renovación mensual hasta por 12 meses

5 GB para navegación

Datos para uso de redes sociales

1,500 minutos de voz

500 mensajes SMS

Posibilidad de compartir datos (hotspot)

PROMTEL puntualiza que el servicio no es acumulable y solo puede entregarse una SIM por persona.

El Gobierno federal destaca que este programa es clave para acercar los servicios digitales a comunidades que históricamente tuvieron un acceso limitado o nulo a internet.

¿Cómo puedo obtener Internet para el Bienestar?

Existen varias opciones para acceder al servicio:

Acudir a una sucursal de Financiera del Bienestar o Correos de México

distribuidores autorizados publicados en el portal oficial Comprar la tarjeta SIM mediantepublicados en el portal oficial

Solicitar el chip directamente en línea, con envío hasta el domicilio del solicitante

¿Requisitos para registrarse en el programa Bienestar?

Para acceder al programa Conectividad para el Bienestar, puedes realizar el registro a través de la página oficial o acudir directamente a los módulos de atención. Allí deberás entregar una solicitud firmada y presentar:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio