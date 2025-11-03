La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta una opción diseñada para aquellos que desean mantenerse conectados a un costo bajo. Existe una promoción exclusiva a menos de 100 pesos que rivaliza con grandes empresas como Telcel, siendo ideal para acceder a internet móvil en cualquier rincón del país.

A través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la empresa promueve un proyecto orientado a disminuir la brecha digital mediante servicios de internet y telefonía móvil accesibles. Es una oportunidad excepcional para disfrutar de dicho servicio.

Fuente: Shutterstock panuwat phimpha

Infórmate sobre los pormenores de esta alternativa y accede a internet a bajo costo, siempre que cumplas con los requisitos establecidos. Es importante señalar que el programa se encuentra vigente a nivel nacional.

¿Qué representa CFE Internet para Todos?

¿Qué incluye el internet de CFE?

El servicio de conectividad está disponible tanto si ya cuentas con un celular compatible como si necesitas un equipo adicional:

Solo SIM/eSIM : para teléfonos compatibles con la red 4.5G de la CFE, basta con adquirir una tarjeta SIM o eSIM.

Con equipo MiFi: si prefieres conectar varios dispositivos (celulares, tablets o laptops), puedes comprar un módem portátil por $1,145 MXN. Este incluye una SIM y 5 GB válidos por 30 días.

Se trata de un programa que lleva internet a nivel nacional, con especial atención a las comunidades alejadas de la zona urbana. La meta es garantizar el derecho de conectividad con planes económicos, de buena calidad y sin plazos forzosos.

¿Cuáles son los planes de internet que ofrece CFE en México?

A continuación, los planes y costos deCFE Internet Móvil.

Recargas (SIM o eSIM)

Puedes optar por recargas mensuales, semestrales o anuales.

5 GB : 95 pesos (mensual); 510 pesos (semestral); 1,010 pesos (anual)

10 GB : 165 pesos (mensual); 915 pesos (semestral); 1,770 pesos (anual)

20 GB : 265 pesos (mensual); 1,560 pesos (semestral); 3,025 pesos (anual)

30 GB : 365 pesos (mensual); 2,080 pesos (semestral); 4,050 pesos (anual)

50 GB: 450 pesos (mensual); 2,600 pesos (semestral); 5,090 pesos (anual)

Paquete inicial (con MiFi)

Este paquete incluye el módem portátil, el envío y 5 GB de navegación por un mes.

Precio único: 1,145 pesos

Guía práctica: ¿cómo contratar el servicio de CFE?

El proceso se compone de cuatro etapas:

Verifica la cobertura en el en el portal de la CFE

Compra el servicio en línea o en puntos de venta autorizados.

Elige la modalidad que prefieras: solo SIM/eSIM o paquete con MiFi.

Activa tu chip y recarga el plan que mejor se ajuste a tus necesidades.

Se trata de una alternativa clave para quienes buscan conectividad económica, sin contratos obligatorios y con una amplia cobertura.