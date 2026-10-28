En esta noticia Baja generalizada en ventas por marca

La tequilera Cuervo no puede levantar el vuelo, pues los resultados de su tercer trimestre se mantienen con una tendencia a la baja.

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De acuerdo con el reporte financiero de la empresa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Cuervo tuvo una utilidad neta de MXN $633 millones en el periodo julio-septiembre de 2026, lo que representó una caída anual de 84.6%.

El resultado de la compañía fue afectado por la continuidad en la reducción del volumen de ventas. La empresa reportó la venta de 5.715 millones de cajas de nueve litros, una reducción de 5.6% en relación con el año anterior.

En este mismo sentido, Cuervo reflejó caídas en sus tres mercados, donde la mayor baja se concentró en la división del resto del mundo, que tuvo una baja anual de prácticamente 20%, mientras que el volumen en México bajó 12.4%.

El mercado estadounidense tuvo la menor contracción en la comparación anual, al ubicarse en 3%.

“Durante el tercer trimestre, la realineación de nuestra distribución en Estados Unidos siguió avanzando y nuestro portafolio continuó superando al mercado de espirituosos de graduación completa en general, con nuestros mayores mercados en transición retomando el crecimiento. Mantuvimos el enfoque en una ejecución disciplinada, protegiendo nuestras marcas y nuestra fortaleza financiera y seguimos comprometidos con la generación de valor sostenible en el tiempo”, detalló la compañía.

Baja generalizada en ventas por marca

Por marcas, la más afectada en el volumen de ventas fue José Cuervo, la marca con mayor peso en el portafolio (35% de las ventas totales) que tuvo una caída anual de 11%, mientras que el resto de las marcas se contrajo 0.6% (24% de las ventas totales) y las bebidas alcohólicas diferentes al tequila se contrajeron 8.2%.

Solo la división de las bebidas ready to drink (RTD) logró repuntar en la comparación anual, con un crecimiento de 4.7%.