Becle, la matriz del tequila Cuervo, tuvo un trimestre donde las ventas sufrieron una cruda en sus dos mercados más grandes: México y Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte financiero, el volumen de ventas total de la empresa, que integra en su portafolio 30 marcas diferentes de tequila, ron, mezcal, whisky, ginebra, vodka, bebidas preparadas y mezcladores, reportó una caída de prácticamente 6.7% anual.

La caída principal se registró en Estados Unidos y Canadá, el mercado más grande para Becle, donde la empresa reportó una contracción de 8.7%, al reportar 3.451 millones de cajas de 9 litros.

En el reporte, la empresa señaló que la caída en las ventas fue causada por la transición de distribuidores en el mercado norteamericano, misma que se ha reducido frente al resultado de 2025.

En este sentido, la compañía proyecta que la situación mejorará en el mediano plazo, conforme se normalice la transición de los canales de distribución.

Venta de B:oost le pega al volumen en México

En México, el segundo mercado más grande de Becle, las ventas también presentaron una dura contracción.

En el reporte trimestral, la compañía reportó que el volumen total de ventas en México se contrajo 7.8%, al ubicarse en 2.919 millones de cajas de 9 litros, pero en este caso, la contracción se debe a que la empresa vendió la bebida energética b:oost.

A finales del año pasado, Becle cerró la venta de la bebida energética a una empresa cuyo nombre no fue revelado, lo que redujo el portafolio.

En este sentido, al descontar el peso específico de b:oost, el volumen de ventas en el país presentó un aumento de 5%.

Trago amargo

La combinación en la caída en el volumen de ventas de los dos mercados principales de Becle, le hizo pasar un trago amargo durante el segundo trimestre del año.

La compañía cerró el periodo con una contracción anual de prácticamente 30% en la utilidad neta, que se ubicó en MXN $1,413 millones durante el segundo trimestre de este año.