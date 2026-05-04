Este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,67 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 504.034. Esta cifra refleja una variación del -0,74% en comparación con el día previo. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA registró cinco caídas seguidas, luego dos avances y después movimientos alternos que terminaron en descenso, dejando un balance claramente negativo en los últimos 10 días. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 17.52%, lo que es menor que su volatilidad anual de 30.25%. Esto indica que, a pesar de las variaciones que ha experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final asciende a 10.05B, la cual se obtiene después de deducir todos los gastos y se destina a un fondo de inversión. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene su sede social en Bilbao y su sede operativa en la Ciudad BBVA de Madrid; se dedica a la banca y los servicios financieros (minorista, corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros). No produce bienes físicos: ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y pagos digitales. Su línea de negocio es la banca universal con foco en la digitalización y opera en España y mercados clave como México, Turquía y América del Sur; datos de interés: nace en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca móvil y sostenibilidad.