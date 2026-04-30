BBVA sigue rompiendo sus propios récords trimestrales en todos los ítems en la cuenta de resultados correspondiente al primer trimestre del año. El beneficio alcanzó los 2989 millones de euros, un 10,8% interanual más (+14,1%, a tipos de cambio constantes), gracias al dinamismo de la actividad. Esta ganancia supera ampliamente a la que vaticinó el consenso de Bloomberg, que la situó en 2793,10 millones. El banco que preside Carlos Torres Vila anunció, además, el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1460 millones de euros, que comenzará el próximo 6 de mayo. El banco explica que el dinamismo de la actividad se tradujo en un crecimiento del crédito del 17% (en euros constantes), además de una fuerte mejora de sus ingresos. Así, en este marco, el margen de intereses alcanzó 7537 millones de euros, lo que explica un incremento del 20,2% interanual, impulsado principalmente por Turquía, América del Sur y México. Performance que contrarresta el aumento de los gastos y de las provisiones. Las comisiones netas crecieron un 15,5% en tasa interanual, hasta 2256 millones de euros. Asimismo, sobresale la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB). La suma de ambas rúbricas, que representan los ingresos recurrentes del negocio bancario, alcanzó 9793 millones, un 19,1% más. El resultado de operaciones financieras (ROF) aportó 915 millones de euros (+1,1% interanual), gracias al dinamismo de la unidad de Mercados Globales. Por áreas de negocio, la evolución es positiva en México, Resto de Negocios, España y Turquía. Gracias a estos parámetros de la parte alta de la cuenta, el margen bruto alcanzó 10.652 millones de euros, un 18,3% más en tasa interanual. Este sólido crecimiento de los ingresos, superior al de los gastos (+17,5% interanual) permitió mantener las mandíbulas positivas. El ratio de eficiencia se situó en el 38%, con una mejora de 24 puntos básicos con respecto a un año antes. Resultado de todo lo anterior, el margen neto creció un 18,7% interanual, hasta alcanzar 6604 millones de euros. En un contexto de crecimiento del crédito, especialmente en los segmentos más rentables, permitió a BBVA incrementar la cobertura de la cartera crediticia hasta el 86%, mientras que el ratio de mora mejoró hasta el 2,6%. En rigor, los buenos resultados del trimestre se trasladaron a las métricas de rentabilidad: el ROE se situó en el 20,7% y el ROTE, en el 21,7%. Asimismo, el grupo siguió creando valor para sus accionistas. El valor tangible por acción más dividendos creció un 18,1%, excluyendo las recompras de acciones ejecutadas en el último año. El beneficio por acción (BPA) creció a un ritmo aún mayor, esto es un 12,5% en euros corrientes, gracias a las recompras de acciones realizadas en los últimos doce meses. De hecho, y tal como ya se destacó, el próximo 6 de mayo comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1460 millones de euros. En total, BBVA habrá recomprado acciones por valor de cerca de 4000 millones desde diciembre del año pasado. Asimismo, en el primer trimestre de 2026, BBVA siguió generando capital de manera orgánica. El ratio CET1 se situó en el 12,83% (13 puntos básicos más que a cierre de 2025), por encima del objetivo de entre el 11,5% y el 12%. En este sentido, la entidad reafirmó que mantiene su compromiso de distribuir el exceso por encima de la parte alta de ese rango. España aportó un beneficio atribuido de 1095 millones de euros, un 8,1% más en euros corrientes, impulsado por la evolución de los ingresos recurrentes y el buen comportamiento del resultado de operaciones financieras. Además, la calidad crediticia se mantuvo en niveles sólidos, con una tasa de mora del 2,9%. México, principal mercado del Grupo, logró un beneficio de 1453 millones de euros, un 4,5% más, gracias al buen comportamiento de todas las líneas de ingresos y a una elevada eficiencia. En Turquía, el beneficio alcanzó 263 millones de euros, con un crecimiento del 66,1%, apoyado en los ingresos recurrentes, en un entorno de elevada actividad. América del Sur obtuvo un resultado de 249 millones de euros, un 16,3% más, con especial aportación de Colombia, mientras que Perú y Argentina también contribuyeron positivamente al crecimiento. Por último, el área de Resto de Negocios ganó 236 millones de euros, un 36% más, impulsada por la actividad de banca mayorista (CIB), especialmente en Estados Unidos, Europa y Asia.