Un mercado que a pesar de que su principal indicador (volumen) ha venido a la baja en meses recientes, es el del envío de remesas a México.

Y ese es un nicho que cada vez llama más la atención, tanto de jugadores tradicionales y establecidos, como por apps y servicios digitales que quieren por lo menos una migaja, o morona, de ese enorme pastel de miles de millones de dólares.

Banorte quiere apresurar la adopción de su app de remesas

Fuera de la enorme presencia de Western Union y MoneyGram, así como de la irrupción en la década pasada de jugadores como PayPal/Xoom, Remitly y otras, hay bancos locales que refuerzan su práctica, inclusive desde el país.

Es el caso de bancos (y retailers) como Banco Azteca, BBVA México, BanCoppel, Elektra, Oxxo, etc., que ofrecen sus canales digitales de remesas.

En este sentido, Banorte es el nuevo “chico en el barrio” con su servicio “Solicitar una Remesa”, que ya está disponible en su aplicación Banorte Móvil.

El reto para que esta función sea rentable será enorme para el banco pues implica no solo que los usuarios a los que va dirigido tengan su app de Banorte, sino que requieran que alguien les envíe una remesa, así como cierta habilidad digital, tanto del solicitante como del remitente.

A pesar de todo, la dimensión del mercado justifica cualquier esfuerzo. El mercado (no medido en volumen sino en el negocio de las transacciones como tla, incluyendo comisiones), está valuado en casi u$s 1,500 millones, de acuerdo con Market Reserach Future.

Esto deriva de un volumen que, a pesar de los vivas del gobierno a los “héroes sin capa” que son los migrantes, viene a la baja. El Banco de México indica que las remesas cayeron un 2.7 % en septiembre de 2025, lo que supone la sexta caída interanual consecutiva este año. México recibió u$s 46,700 millones en remesas durante los primeros nueve meses de 2025, frente a los 48,400 millones de dólares de los primeros nueve meses de 2024, lo que supone una caída del 5.5 %.

Monstruo logístico chino crecerá en México a pesar de aranceles

Cainiao, el brazo logístico de Alibaba Group Holding, acelera su apuesta internacional con el lanzamiento de un nuevo servicio de envíos que conecta Estados Unidos y México, uno de los corredores con mayor volumen de paquetes en la región. Es la primera solución transfronteriza de la compañía en América y está concebida para manejar el flujo de mercancías entre ambos países, con la promesa de llegar al 99% del mercado mexicano y ofrecer precios alrededor de 60% más bajos que la media actual, según datos de la propia filial de Alibaba.

Para Cainiao, México se ha convertido en un verdadero laboratorio logístico para América Latina y para tejer un corredor China‑México‑Estados Unidos: en apenas un año la filial de Alibaba desplegó una red de entregas en tres días que ya cubre más de 20 estados, con un centro nacional de clasificación y su primer almacén propio en el Estado de México, desde donde prueba modelos de fulfillment automatizado, entregas exprés y soluciones de logística transfronteriza.

Aprovechando el boom del e‑commerce y el nearshoring hacia México, la compañía está usando estas operaciones como plataforma de experimentación para luego escalar su tecnología, esquemas tarifarios y estándares de servicio al resto de la región y a los flujos crecientes de mercancías entre Asia, México y el mercado estadounidense.

El reto para esta empresa china es enfrentar los nuevos aranceles que México impuso a miles de productos asiáticos que podrían encarecer su operación.

Farma en México: Veta de negocios

El mercado farmacéutico mexicano entra en una etapa de expansión sostenida. De acuerdo con un nuevo estudio de IMARC Group, el sector alcanzó un valor de U4S 19,800 millones en 2024 y, si se cumple el escenario base, podría llegar a u$s 38,500 millones en 2033, lo que equivale a una tasa media anual de crecimiento de 6.9% entre 2025 y 2033.

El informe atribuye este dinamismo al envejecimiento de la población, al aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, a los esfuerzos del gobierno por modernizar la infraestructura de salud y a un mayor flujo de inversión extranjera, respaldado por acuerdos como el TMEC, que fortalecen la protección de la propiedad intelectual y hacen de México un destino más atractivo para la industria farmacéutica global.

El reporte de IMARC se enmarca con otros análisis que describen a México como el noveno mercado farmacéutico más grande del mundo y el mayor de América Latina, con el sector aportando alrededor de 1% del PIB nacional y una fuerte presencia de multinacionales, laboratorios locales y fabricantes de genéricos.