Desde 2026, varios productos importados -en su mayoría procedentes de China- tendrán una suba importante en su precio, dada la entrada en vigor de nuevos aranceles que pueden llegar hasta el 50%. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida afectará a 1,463 mercancías originarias de países con los que México no mantiene tratados comerciales.

La Secretaría de Economía precisó que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente ingresan al país, muchos de ellos adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, por lo que el encarecimiento se reflejará directamente en el bolsillo de los consumidores.

El Gobierno aplicará subas en los aranceles de los productos importados de China
Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con las compras importadas. Ten en cuenta que dicha medida ya está vigente a nivel nacional.

¿Qué productos costarán más caros en 2026?

Entre los artículos importados que enfrentarán el arancel más alto, de hasta 50%, se encuentran:

  • Herramientas y equipos para automóviles, como llantas
  • Accesorios de seguridad, por ejemplo postes reflejantes

Otros sectores también registrarán incrementos relevantes. Con aranceles de hasta 36% se ubican:

  • Productos de uso cotidiano y cuidado personal
  • Artículos de higiene y limpieza
  • Papelería y suministros de oficina

En tanto, la ropa y los textiles -el grupo más amplio, que abarca desde telas hasta calzado y accesorios- estarán sujetos a gravámenes de hasta 35%.

Además, se contemplan alzas en otros rubros, como:

  • Hasta 30% para electrodomésticos, entre ellos planchas y hornos de microondas
  • Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé
  • Hasta 25% para joyería y accesorios de moda
  • Hasta 25% para muebles y objetos de decoración
¿Qué productos importados no aumentarán en 2026?

Los aparatos electrónicos, como televisores y refrigeradores, no forman parte de estos cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ya que actualmente pagan aranceles de entre 15 y 20%, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

En el caso de equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría continúa libre de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país deben cubrir el 16% correspondiente al IVA.

La Secretaría de Economía subrayó que estas medidas buscan proteger alrededor de 350,000 empleos en sectores considerados sensibles y aclaró que no están dirigidas específicamente contra ningún país.