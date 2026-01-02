Las compras de Shein y Temu tendrán más impuestos a partir de 2026

Desde 2026, varios productos importados -en su mayoría procedentes de China- tendrán una suba importante en su precio, dada la entrada en vigor de nuevos aranceles que pueden llegar hasta el 50%. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida afectará a 1,463 mercancías originarias de países con los que México no mantiene tratados comerciales.

La Secretaría de Economía precisó que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente ingresan al país, muchos de ellos adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, por lo que el encarecimiento se reflejará directamente en el bolsillo de los consumidores.

El Gobierno aplicará subas en los aranceles de los productos importados de China Fuente: Bloomberg AJ Mast

Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con las compras importadas. Ten en cuenta que dicha medida ya está vigente a nivel nacional.

¿Qué productos costarán más caros en 2026?

Entre los artículos importados que enfrentarán el arancel más alto, de hasta 50%, se encuentran:

Herramientas y equipos para automóviles, como llantas

Accesorios de seguridad, por ejemplo postes reflejantes

Otros sectores también registrarán incrementos relevantes. Con aranceles de hasta 36% se ubican:

Productos de uso cotidiano y cuidado personal

Artículos de higiene y limpieza

Papelería y suministros de oficina

En tanto, la ropa y los textiles -el grupo más amplio, que abarca desde telas hasta calzado y accesorios- estarán sujetos a gravámenes de hasta 35%.

Además, se contemplan alzas en otros rubros, como:

Hasta 30% para electrodomésticos, entre ellos planchas y hornos de microondas

Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé

Hasta 25% para joyería y accesorios de moda

Hasta 25% para muebles y objetos de decoración

¿Qué productos importados no aumentarán en 2026?

Los aparatos electrónicos, como televisores y refrigeradores, no forman parte de estos cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ya que actualmente pagan aranceles de entre 15 y 20%, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

En el caso de equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría continúa libre de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país deben cubrir el 16% correspondiente al IVA.

La Secretaría de Economía subrayó que estas medidas buscan proteger alrededor de 350,000 empleos en sectores considerados sensibles y aclaró que no están dirigidas específicamente contra ningún país.