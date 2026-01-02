En esta noticia
Desde 2026, varios productos importados -en su mayoría procedentes de China- tendrán una suba importante en su precio, dada la entrada en vigor de nuevos aranceles que pueden llegar hasta el 50%. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la medida afectará a 1,463 mercancías originarias de países con los que México no mantiene tratados comerciales.
La Secretaría de Economía precisó que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente ingresan al país, muchos de ellos adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, por lo que el encarecimiento se reflejará directamente en el bolsillo de los consumidores.
Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con las compras importadas. Ten en cuenta que dicha medida ya está vigente a nivel nacional.
¿Qué productos costarán más caros en 2026?
Entre los artículos importados que enfrentarán el arancel más alto, de hasta 50%, se encuentran:
- Herramientas y equipos para automóviles, como llantas
- Accesorios de seguridad, por ejemplo postes reflejantes
Otros sectores también registrarán incrementos relevantes. Con aranceles de hasta 36% se ubican:
- Productos de uso cotidiano y cuidado personal
- Artículos de higiene y limpieza
- Papelería y suministros de oficina
En tanto, la ropa y los textiles -el grupo más amplio, que abarca desde telas hasta calzado y accesorios- estarán sujetos a gravámenes de hasta 35%.
Además, se contemplan alzas en otros rubros, como:
- Hasta 30% para electrodomésticos, entre ellos planchas y hornos de microondas
- Hasta 30% para juguetes y artículos para bebé
- Hasta 25% para joyería y accesorios de moda
- Hasta 25% para muebles y objetos de decoración
¿Qué productos importados no aumentarán en 2026?
Los aparatos electrónicos, como televisores y refrigeradores, no forman parte de estos cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ya que actualmente pagan aranceles de entre 15 y 20%, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).
En el caso de equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría continúa libre de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país deben cubrir el 16% correspondiente al IVA.
La Secretaría de Economía subrayó que estas medidas buscan proteger alrededor de 350,000 empleos en sectores considerados sensibles y aclaró que no están dirigidas específicamente contra ningún país.