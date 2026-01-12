Chedraui, la cadena de supermercados y tiendas de autoservicio mexicana, reforzará su apuesta por el formato de tiendas de proximidad con el objetivo de competir de forma directa con Oxxo y otros jugadores del canal de conveniencia. Para 2026, casi 90% de las aperturas previstas en México estarán concentradas en Supercito, su formato de minisúper.

De acuerdo con su Guía de Resultados 2026, la compañía contempla la apertura de 147 tiendas en México, de las cuales 130 corresponderán a Supercito. El resto del plan se divide en nueve Tiendas Chedraui, siete Súper Chedraui y una tienda Arteli.

Supercito está diseñado como una tienda de conveniencia de proximidad, enfocada en compras rápidas y ubicaciones residenciales, un segmento dominado históricamente por Oxxo. Actualmente, este formato ya es el de mayor presencia dentro de Grupo Chedraio, con 277 sucursales, frente a 214 Tiendas Chedraui, según cifras al tercer trimestre de 2025.

La estrategia de crecimiento se refleja también en el piso de venta. Para 2026, la emisora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estima un incremento total de 4.3%, por encima del 3.2% registrado en 2025. El mayor impulso provendrá de México, con un alza de 5.7%, mientras que en Estados Unidos el crecimiento sería más moderado, de 1.6%.

En materia de inversión, el CAPEX representará 3.3% de las ventas consolidadas, nivel prácticamente en línea con el de 2025. La compañía también prevé mantener una posición financiera sólida, con una razón de Deuda Bancaria Neta / EBITDA cercana a -0.3 veces, lo que le permitiría conservar flexibilidad para evaluar oportunidades de crecimiento inorgánico.

Política de Trump presiona desempeño en EU

Si bien Chedraui confía en que su plan interno de eficiencia operacional seguirá mitigando el impacto del aumento en el costo laboral en México, reconoce que la política migratoria más estricta en Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump, afectará el desempeño de sus tiendas en ese mercado, al menos durante la primera mitad de 2026.

“Consideramos que la política migratoria más estricta seguirá impactando las ventas mismas tiendas, al menos durante la primera mitad del año y hacia la segunda mitad esperamos ver una mayor estabilidad”, señaló la compañía en el documento.

Para 2026, Chedraui estima que el segmento de Autoservicio México registrará un crecimiento de entre 3% y 4%, por debajo del rango de 3.5% a 4.5% previsto para 2025. En Estados Unidos, las ventas mismas tiendas crecerían entre 1% y 2%, frente al 2% a 3% proyectado para el año previo.

Mejora en rentabilidad

Pese a este escenario, la compañía anticipa una mejor rentabilidad. El margen EBITDA consolidado mostraría una expansión de 15 a 35 puntos base en 2026, superior al avance de 10 a 20 puntos base registrado en 2025. En particular, Chedraui USA concentraría la mayor recuperación, con una mejora estimada de 30 a 60 puntos base.

“Estimamos que los beneficios del RCDC (Rancho Cucamonga Distribution Center) y una contención en gastos operativos tengan un impacto favorable en los márgenes de 2026”, detalló la empresa.

Analistas de GBM coinciden en que este centro de distribución será un detonador clave de sinergias, al permitir una operación logística más eficiente. La casa de bolsa proyecta un crecimiento de ventas de tiendas comparables de dígito bajo, acompañado de una ligera expansión en márgenes.

En el mercado accionario, las acciones de Chedraui acumulan un avance de 1.47% en lo que va de 2026, al pasar de 123.28 a 125.12 pesos por título, de acuerdo con datos de Investing.