La industria bicicletera nacional reconoció la labor de la Secretaría de Economía en el incremento de los aranceles a las bicis provenientes de china, que -acusan- ingresan al país a precios muy bajos, de manera ilegal y que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

El mercado de bicicletas en México, con un valor estimado en u$s 808 millones el año pasado, es uno de los más dinámicos durante la temporada decembrina, pero según la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi), enfrenta una competencia desleal, donde los vehículos chinos ingresan al país con precios de MXN $180 pesos, un valor que implica una práctica desleal contra el producto nacional.

Karol Viazcan Villanueva, presidenta del organismo que representa a las empresas que producen tres de cada cuatro unidades en el país, advirtió que además estas bicicletas ingresan de forma ilegal y ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

A esto, se suma una amenaza a la estabilidad de las fábricas mexicanas, el freno a las inversiones y la potencial desaparición de miles de empleos en el sector.

La directiva dijo que la Anafabi ha detectado la entrada de bicicletas a precios por debajo de su valor normal, las cuales se comercializan en el comercio informal y distintos canales de venta, sin que en todos los casos se acredite el cumplimiento de las normas de calidad aplicables, lo que podría representar un riesgo para los usuarios.

En este sentido, consideró que el incremento temporal a los aranceles a las bicicletas chinas es “un respiro” para la industria mexicana.

La tarifa a estos vehículos cambió de 13.12 dólares por unidad hasta 57.19 dólares, lo que representa un alza de 4.35 veces al arancel, pero se trata solo de una resolución preliminar.

“Tan solo entre 2023 y 2024 el ingreso de bicicletas chinas se incrementó 48%, al pasar de 416 mil 316 a 617 mil 290 unidades, y se espera que al cierre de 2025 esta cifra aumente”, advierte la Anafabi, pero confía en que una vez que entró en vigor esta medida ese nivel se contraiga paulatinamente.

“Creemos en la competencia, siempre que sea sana, justa, leal y en igualdad de condiciones”, dijo Karol Viazcan.

La asociación confió en que el nuevo plan arancelario permita reducir la brecha que impide la sana competencia, a partir de imponer el cumplimiento de normas a las importaciones y el pago de los impuestos reales.

Aclaró que las bicicletas que llegan en precios de MXN $180 se llevan a vender en el mercado informal a MXN $1,500, lo que afecta las ventas nacionales especialmente en la temporada de fin de año.

Karol Viazcan aseguró que, de lograr la resolución definitiva para la importación de bicicletas chinas para niños, permitiría a la industria fomentar la competitividad de la producción local, fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales y reducir la dependencia de las importaciones.

Actualmente, las empresas agremiadas a Anafabi producen alrededor de un millón de bicicletas anuales en todas sus variedades -montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga-, generando más de 12 mil empleos entre directos e indirectos.