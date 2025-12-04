La decisión, respaldada por un fallo reciente de la Suprema Corte, abre la puerta para que solicitantes previamente rechazados ahora puedan recibir el apoyo económico que les corresponde.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio un giro histórico, tras eliminar un requisito que durante años impidió que miles de personas accedieran a la Pensión por viudez.

La decisión, respaldada por un fallo reciente de la Suprema Corte, abre la puerta para que solicitantes previamente rechazados ahora puedan recibir el apoyo económico que les corresponde.

El ajuste no solo amplía la cobertura del beneficio, sino que también redefine la manera en que el IMSS protege a las familias tras la pérdida de un trabajador o pensionado.

Cambios la Pensión por viudez del IMSS: quiénes pueden solicitarla ahora

Hasta antes del fallo, la Ley del Seguro Social exigía comprobar un matrimonio de al menos seis meses o demostrar la existencia de hijos en común para recibir la pensión por viudez. Ese requisito excluía a parejas recientes o a uniones sin descendencia, incluso cuando había dependencia económica real.

Recientemente, la Suprema Corte calificó esta condición como inconstitucional al vulnerar el derecho a la igualdad y a la seguridad social, argumentando que l a protección económica por la muerte de un cónyuge no debe depender de la duración del matrimonio ni de la existencia de hijos.

Con la resolución, el IMSS quedó obligado a retirar esa exigencia de todos sus procedimientos. Ahora basta con acreditar el vínculo legal o de concubinato para que la institución evalúe directamente el cumplimiento de semanas cotizadas.

La decisión corrige un criterio que por años provocó rechazos injustificados y dejó a miles de familias sin una prestación que les correspondía por ley.

Cómo solicitar la Pensión por viudez del IMSS paso a paso

Tras el nuevo cambio en los requisitos para solicitar el trámite, estos son ahora los pasos a seguir para solicitar el pago correspondiente:

Reúne los documentos básicos: identificación oficial, CURP, acta de matrimonio o comprobante de concubinato, acta de defunción del asegurado y comprobante de domicilio. Verifica las semanas cotizadas del trabajador fallecido: el IMSS las consulta en su sistema, pero es útil llevar documentos previos como estados de cuenta o constancias. Acude a la Subdelegación del IMSS que corresponda a tu domicilio para iniciar el trámite: también puedes iniciar la pre-solicitud en línea en la plataforma del instituto. Presenta tu documentación en ventanilla y solicita la evaluación de la pensión por viudez bajo los nuevos criterios establecidos por la Suprema Corte. Llena la Solicitud de Prestaciones Económicas, que te entregará el personal del IMSS. Espera la validación de tu expediente, donde se revisará el vínculo matrimonial o de concubinato y las semanas cotizadas del trabajador. Recibe la resolución, que llegará por escrito: si es aprobada, se te indicará la fecha de primer pago y el monto mensual correspondiente. En caso de una negativa previa, puedes pedir una revisión del trámite con base en el nuevo criterio, sin necesidad de iniciar un expediente desde cero.

Requisitos para solicitar la Pensión por viudez del IMSS