Ternium celebró dos décadas de cotizar en Wall Street en ceremonia encabezada por Máximo Vedoya, CEO de la empresa.

Ternium celebró dos décadas de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el tradicional toque de campana, encabezado por Máximo Vedoya, director ejecutivo de la siderúrgica.

La compañía, cuyas acciones cotizan en Wall Street bajo la clave TX, debutó en la NYSE en 2006, un paso que marcó una nueva etapa en su expansión regional y consolidó su operación como empresa pública.

El aniversario llega mientras Ternium avanza en la tercera fase de expansión de su Centro Industrial en Pesquería, Nuevo León, uno de sus principales proyectos de crecimiento, que contempla una inversión de u$s 4,000 millones.

La expansión incluye una nueva acería con capacidad para producir 2.6 millones de toneladas de acero de bajas emisiones. La planta está prevista para iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2027, de acuerdo con la compañía.

Acciones de Ternium suben 47.8% en 2026

A dos décadas de su llegada a la Bolsa de Nueva York, las acciones de Ternium han mostrado un avance significativo en 2026, en un entorno marcado por los precios del acero y la volatilidad de los mercados.

Los títulos de la siderúrgica acumulan un rendimiento de 47.8% en lo que va del año, al pasar de u$s 38.19 a u$s 56.47 por acción.

Pese al avance registrado durante 2026, el consenso de analistas que dan cobertura a Ternium todavía contempla un potencial de crecimiento para sus acciones. El precio objetivo promedio se ubica en u$s 59.08 por acción para los próximos 12 meses, lo que representa un potencial de alza de 4.6% frente a los niveles actuales.

Las estimaciones son más optimistas entre algunos estrategas. En el extremo superior, las proyecciones apuntan a un precio de u$s 78 por acción, equivalente a un potencial de incremento de 38.1%.

De los 13 analistas que dan cobertura a la fabricante de acero, ocho recomiendan Compra y cinco Mantener, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Ternium refuerza su presencia en América

Desde su llegada a NYSE en 2006, Ternium ha ampliado su presencia industrial en América y actualmente cuenta con más de 33,000 colaboradores y 20 centros productivos.

La compañía mantiene operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México, y suministra acero a sectores como la industria automotriz, construcción, electrodomésticos, energía y bienes de capital.

Su plataforma también incluye seis operaciones mineras y una red de centros de servicio y distribución, con la que atiende a clientes en los principales mercados de América.