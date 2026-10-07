La alianza entre Claro y Oracle permitirá ofrecer servicios soberanos de nube a gran escala e inteligencia artificial a través del centro de datos local de la compañía de Carlos Slim en Argentina.

En esta noticia Carlos Slim amplía la presencia de América Móvil en Brasil

Las acciones de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, avanzaron la mañana del 7 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que la compañía anunciara una alianza entre su subsidiaria Claro y Oracle para ofrecer servicios de nube e inteligencia artificial en Argentina.

Los títulos de América Móvil subieron hasta 0.74% durante la sesión para alcanzar un precio de MXN $20.27 por acción (Ciudad de México 7:51 horas), de acuerdo con datos de la BMV.

La alianza entre Claro y Oracle permitirá ofrecer servicios soberanos de nube a gran escala e inteligencia artificial a través del centro de datos local de la compañía de Carlos Slim en Argentina.

De acuerdo con un comunicado, la asociación busca diferenciar la oferta de Claro frente a sus competidores al combinar infraestructura operada localmente, conocimiento del mercado argentino y la tecnología de nube e inteligencia artificial de Oracle.

“Por primera vez, el mercado argentino tendrá acceso a todo el catálogo tecnológico de un proveedor a hiperescala operado localmente, lo que aportará capacidades críticas para impulsar la economía digital del país”, dijo Julio Porras Zadik, director general de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay.

La nueva oferta estará disponible a partir de diciembre y estará dirigida principalmente a clientes empresariales y gubernamentales. El servicio contempla más de 200 servicios de inteligencia artificial y Oracle Cloud Infrastructure.

Para América Móvil, la alianza con Oracle se suma a su estrategia de ampliar su participación en servicios de infraestructura tecnológica y cómputo avanzado en América Latina.

La compañía también mantiene una alianza con Nvidia Cloud Partner en Brasil, enfocada en escalar servicios de cómputo avanzado y optimizar sus redes internas.

Carlos Slim amplía la presencia de América Móvil en Brasil

La alianza de Claro con Oracle ocurre mientras América Móvil avanza en la expansión de sus operaciones en América Latina.

Esta semana, la compañía informó que tomó el control de la brasileña Desktop, a través de su subsidiaria Claro NXT, al adquirir una participación de 72.8% del capital social con derecho a voto.

La operación permitirá a la subsidiaria de Carlos Slim ampliar su presencia en el mercado brasileño de telecomunicaciones mediante la integración de la base de clientes, la red y la presencia regional de Desktop.

El valor total de la operación ascendió a 1,747.1 millones de reales, equivalentes a 20.63 reales por acción, sujeto a los ajustes establecidos en el contrato de compraventa.

Al cierre de la transacción, América Móvil pagó 1,619.7 millones de reales, mientras que el monto restante quedó sujeto a ajustes relacionados con endeudamiento y obligaciones de indemnización.