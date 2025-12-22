El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México confirmó la noticias más esperada para los contribuyentes que busquen realizar gestiones en el marco de las fiestas decembrinas.

El organismo recaudador detalló a través de sus canales oficiales de comunicación cuáles serán los trámites que se podrán realizar sin inconvenientes ante el inicio de las vacaciones de invierno.

¿Cuántas semanas de vacaciones tendrán los mexicanos?

Las últimas semanas de diciembre transcurren en pleno comienzo de las vacaciones de invierno, una de las épocas más esperadas por los habitantes mexicanos.

El SAT confirmó la lista de trámites que se podrán hacer durante las vacaciones de invierno. (Foto: Archivo).

Desde el lunes 22 de diciembre, se ha dado inicio al receso escolar que tendrá una duración aproximada de casi 3 semanas, en función de lo consignado en los calendarios gubernamentales.

Concretamente, las fechas que difundió la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la comunidad estudiantil mexicana contemplan como último día de las vacaciones el domingo 11 de enero.

Esto significa que a partir del 12 de enero, los alumnos de todos los niveles deberán regresar a las aulas para dar inicio a la segunda mitad del ciclo lectivo 2025-2026.

¿Cuáles son los trámites que se podrán realizar durante las vacaciones?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que durante el período vacacional brindará atención al público. En caso de contar con citas programadas durante estas fechas, se recomienda acudir con normalidad.

Al mismo tiempo, se podrán llevar a cabo un gran número de trámites y gestiones que estarán disponibles en las plataformas digitales como:

Generación o renovación de Contraseña. Renovación de e.firma Actualización de datos fiscales. Inscripción al RFC para personas físicas. Cambio de domicilio. Corrección o cambio de nombre. Incorporación o corrección de la CURP. Obtención de constancias. Recuperación de la Contraseña.