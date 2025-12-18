Las gestiones por el acta de nacimiento han sumado durante la segunda mitad de 2025 un nuevo requisito que los habitantes deberán cumplir para obtenerla.

Desde el Gobierno de México mantienen actualizada la lista de pasos necesarios para tramitar el documento que contiene la información que acredita la identidad de cada uno.

En este sentido, si bien la digitalización ha permitido optimizar los procesos burocráticos, también ha sumado nuevas condiciones. Checa todos los detalles al respecto.

¿Qué datos contiene el acta de nacimiento y qué trámites permite llevar a cabo?

El acta de nacimiento constituye uno de los documentos de identidad más importantes del país ya que acredita el nombre, nacionalidad y origen de cada ciudadano.

¿Qué se necesita para tramitar una copia del acta de nacimiento certificada en México? (Foto: Archivo).

El mismo, permite que cada habitante pueda hacer ejercicio de sus derechos y acceda a servicios básicos como educación, salud, voto, trámite de pasaporte o credenciales, además de otros procesos legales.

Cabe recordar que la solicitud del acta de nacimiento se realiza a través de la plataforma oficial del Gobierno www.miregistrocivil.gob.mx y requiere no sólo ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) -otro dato que identifica a los ciudadanos de México- sino también el acceso a Llave MX, además de pagar el costo correspondiente.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento de manera online?

Para tramitar el acta de nacimiento, es fundamental seguir un sencillo paso a paso, que implica:

Iniciar sesión con tu Llave MX .

Seleccionar la opción “ Actas de Nacimiento ”.

Ingresar tu CURP y datos de filiación.

Pagar el costo correspondiente, recuerda que varía de acuerdo a la entidad.

Descarga el acta de nacimiento. Obtén el PDF para imprimir en hoja blanca tamaño carta.

¿Cuándo cuesta el acta de nacimiento?

Cabe recordar la gestión del acta de nacimiento cuenta con un monto a pagar distinto en función del estado desde el cual se la tramite: