Un sorprendente hallazgo arqueológico realizado por un niño durante una excursión familiar volvió a poner en el centro de atención al Cráter Ramón, una de las zonas históricas y naturales más importantes del desierto israelí. La pieza descubierta corresponde a un pequeño busto de piedra de época romana. Expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel consideran que podría representar a Zeus-Dushara, una antigua deidad vinculada a la cultura nabatea y al mundo grecorromano. El descubrimiento ocurrió cuando Dor Volinitz, de apenas ocho años, caminaba por la zona buscando objetos interesantes para mostrar en su escuela. Los especialistas identificaron que el busto, de apenas seis centímetros, fue elaborado con piedra pómez local. Según los arqueólogos, el estilo corresponde claramente a la época romana y presenta una figura cubierta con una túnica muy detallada. “Puede ser el caso de que sea Zeus-Dushara-Al Nabati”, explicó el arqueólogo Akiva Goldner, quien destacó el valor histórico del descubrimiento y su relación con antiguas rutas comerciales de perfumes que atravesaban la región. Tras observar la pieza, Goldner confesó que inicialmente creyó que se trataba de un molde común, pero cambió de opinión inmediatamente al analizar las facciones y los detalles esculpidos en la figura. La Autoridad de Antigüedades destacó la actitud del niño y de su familia. “Cada hallazgo arqueológico es parte de nuestro patrimonio”, señaló Goldner, quien remarcó que conservar estos objetos permite estudiar y proteger la historia cultural del país.