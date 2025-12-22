Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 22 de diciembre.

1858: En Lucca, Italia, nace el que será uno de los mayores exponentes del realismo lírico, el compositor italiano Giacomo Puccini, que imbuirá a cada una de sus obras de un ambiente claramente distintivo. Suyas serán "La Bohème", "Tosca", "Madame Butterfly" o su inacabada "Turandot" (completada por Franco Alfano), entre otras obras de reconocido éxito de público.

(Hace 167 años)

1853: En Caracas (Venezuela) nace la pianista, cantante y compositora venezolana Teresa Carreño, considerada la pianista más grande de los últimos dos siglos.

(Hace 172 años)

1989: Fallece en París, Francia, Samuel Beckett, escritor irlandés, premio Nobel de Literatura en 1969 y autor de "Esperando a Godott", entre otras.

(Hace 36 años)

1988: El sindicalista y líder ecologista brasileño Chico Mendes, defensor de la Amazonia e impulsor de la Alianza de los Pueblos de la Selva, es asesinado en Xapuri (Brasil) por denunciar la violencia rural y la destrucción de la selva amazónica. Sus asesinos: un terrateniente y su hijo que serán condenados a 19 años de cárcel.

(Hace 37 años)

1870: Coincidiendo con un eclipse total de sol, fallece en Madrid, España, a los 34 años de edad y a causa de una tuberculosis, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo de su país. Su obra "Rimas y Leyendas" ha supuesto el punto de partida de la poesía moderna española.

(Hace 155 años)

1815: En Ecatepec, México, es fusilado José María Teclo Morelos y Pavón, sacerdote y patriota mexicano, artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México (de 1811 a 1815).

(Hace 210 años)

