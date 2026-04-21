Fernando Chico Pardo tiene un enorme reto por delante: volver a llevar a Banamex al top ten de bancos más grandes de Latinoamérica por su tamaño de activos. Y es que, de acuerdo con S&P Global Market Intelligence, Banamex registró la pérdida de lugares más pronunciada en la muestra de bancos latinoamericanos 2026 por tamaño de activos, al perder seis lugares y ubicarse en el sitio 16. Banamex es rebasado no solo por bancos de Brasil, sino de Chile y Colombia, con nombres como Banco de Crédito e Inversiones (Chile) Grupo Cibest (Colombia) o Santander Chile. En el lugar 15 figura un neobanco brasileño que ha tomado por asalto la banca regional: Nubank, un lugar por encima del banco mexicano. “El nuevo ranking de los bancos más grandes de América Latina de S&P Global Market Intelligence dibuja una historia de dos realidades: mientras el sistema bancario mexicano atraviesa una importante reconfiguración interna, marcada por la caída de Banamex, el sector en su conjunto compite en un escenario regional donde el dominio de Brasil es absoluto, con activos que triplican a los de México”, señala la agencia. Dentro de los 10 bancos más grandes, hay ocho brasileños, liderados por Itaú, mientras que el primer banco mexicano que aparece en el top ten es BBVA México, en el sitio 6, sin cambios respecto del año pasado, mientras que Banorte perdió una posición y se coloca en el sitio 8, seguido por Santander México, en el sitio 9. Entre los 30 bancos más grandes, Brasil se lleva el dominio, colocando 20 de los 30 bancos más grandes de la región, mientras que México solo tiene 6. “Los cinco bancos más grandes de América Latina son brasileños, encabezados por Itaú Unibanco. La fintech brasileña Nubank irrumpe directamente en el puesto 15, un lugar por encima de Banamex”, detalla S&P Global Market. Además, los bancos brasileños que llegaron a la lista suman activos por u$s 2.379 billones, contra apenas u$s 700.14 mil millones de los bancos mexicanos que alcanzaron un lugar, lo que demuestra la diferencia del dinamismo entre las dos principales economías de América Latina. El tercer país con los bancos más grandes es Chile, pues los bancos que alcanzaron un lugar en la lista al contar con activos por u$s 380.58 mil millones, mientras que Colombia se colocó con u$s 254.46 mil millones.