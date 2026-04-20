El cierre de abril llega con un movimiento que no pasa desapercibido entre miles de estudiantes en la República Mexicana. Un ajuste en los pagos comenzó a generar expectativa, especialmente entre quienes dependen de apoyos educativos para continuar sus estudios. A pesar de que el calendario ya se encuentra definido, lo que más llama la atención ha sido un detalle puntual que impacta directamente en el monto a recibir. Para muchos beneficiarios, esto representa un ingreso mayor al habitual en sus tarjetas. Sin embargo, no todos cobrarán de la misma manera ni en la misma fecha. Existen condiciones específicas que son necesarias cumplir ya que determinan quiénes acceden a este beneficio y cómo se distribuye el dinero. El Gobierno de México confirmó que durante abril de 2026 se realizará un doble pago para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este depósito corresponde a los bimestres enero-febrero y marzo-abril, y se entregará a quienes ya reciben el apoyo desde ciclos anteriores. El dinero será depositado en las tarjetas del Banco del Bienestar. El calendario de pagos inició el 13 de abril y se extenderá hasta el 24 del mismo mes. La dispersión se organiza según la letra inicial del primer apellido, un esquema habitual en estos programas. Los montos varían según el nivel educativo del beneficiario. En el caso de educación media superior, el apoyo total asciende a 3,800 pesos por los dos bimestres acumulados. Por su parte, los estudiantes universitarios inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un total de 11,600 pesos, considerando que el apoyo bimestral es de 5,800 pesos. Estos programas tienen un alcance amplio: El objetivo principal es garantizar la permanencia escolar, especialmente en contextos donde los ingresos económicos son limitados. Para acceder a estos apoyos, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos. En el nivel medio superior, es indispensable estar inscrito en una escuela pública y no recibir otra beca con el mismo fin. En educación superior, además de estudiar en instituciones prioritarias, se consideran factores como bajos ingresos y edad límite. Estos criterios buscan enfocar los recursos en sectores vulnerables. Entre los puntos clave que deben tener en cuenta los beneficiarios: Estas becas forman parte de una política pública que busca reducir el abandono escolar, un problema históricamente vinculado a la falta de recursos económicos.