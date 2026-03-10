De acuerdo con el comunicado de la ABM, las instituciones financieras deberán identificar a las personas que realicen depósitos o retiros en efectivo por montos elevados, además de reforzar los controles sobre operaciones en efectivo y cuentas concentradoras. El objetivo, subraya el organismo, es “combatir el crimen financiero y mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero nacional”, de ahí este cambio que deberán acatar los bancos. La Asociación de Bancos de México, ABM, confirmó que a partir de julio de 2026 entrarán en vigor nuevas reglas para depósitos y retiros en efectivo, como parte de un paquete de medidas para reforzar la prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Los cambios aplicarán a todos los bancos asociados a la ABM, entre ellos Banamex, Santander, Banco JP Morgan y BBVA, lo que impactará directamente a millones de clientes. Aunque la ABM aclara que estas acciones buscan alinearse con estándares internacionales, los ajustes implican nuevas obligaciones para los usuarios, especialmente para quienes manejan grandes cantidades de efectivo o realizan operaciones frecuentes en sucursal. Uno de los cambios más significativos será que, a partir del 1° de julio de 2026, los bancos estarán obligados a identificar a las personas que realicen depósitos o retiros de dinero en efectivo por montos iguales o superiores a 140.000, según se detalla en el comunicado. Esta disposición se aplicará sin distinción de la institución o tipo de cuenta, siempre que la operación supere dicho umbral. La ABM indicó que esta identificación es parte de un esfuerzo más amplio para cerrar brechas en los controles antilavado y fortalecer la detección de operaciones inusuales. Según el organismo, la banca se comprometerá a ir “más allá del cumplimiento regulatorio” para implementar mejores prácticas internacionales en la prevención del lavado de dinero. Las nuevas disposiciones no se limitan a unos cuantos bancos, sino que aplican a los 54 integrantes de la ABM, entre los que se encuentran Banamex, Santander, BBVA, Banorte, HSBC y Scotiabank, además de bancos digitales y de nicho. Todos ellos deberán actualizar sus procesos internos y manuales de cumplimiento conforme a las recomendaciones del organismo. Según la ABM, los bancos reiteraron su compromiso con el acuerdo de “Mejores Prácticas para Programas de Cumplimiento de Sanciones Económicas”, emitido en 2023, el cual busca alinear a la banca mexicana con estándares internacionales y reforzar la colaboración con autoridades financieras nacionales e internacionales. La lista de instituciones financieras en México es extensa e incluye entidades de renombre. Entre ellas se encuentran: Banco Azteca, BBVA México; y Industrial and Commercial Bank of China. Además, destacan otras como: Es importante mencionar que la diversidad de estas instituciones permite a los consumidores elegir entre una amplia gama de servicios financieros. La presencia de bancos internacionales como Banco JP Morgan y Industrial and Commercial Bank of China resalta la globalización del sector bancario en el país. Asimismo, entidades como BBVA México; y UALÁ han innovado en sus ofertas, adaptándose a las necesidades del mercado actual. La ABM también subrayó la importancia de mantener reuniones periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF y de fomentar la coordinación con autoridades extranjeras. A través de estas iniciativas, la ABM aseguró que la banca mexicana se propone combatir el crimen financiero sin obstaculizar el crecimiento del crédito, al mismo tiempo que se establece un régimen antilavado “sólido, firme y efectivo”. La ABM comunicó que se intensificará la supervisión de cuentas concentradoras, dado que todos los depósitos en este tipo de cuentas deberán estar completamente referenciados. Asimismo, se implementará una Plataforma de Intercambio de Información que permitirá a las instituciones bancarias compartir datos relevantes para la detección de riesgos financieros.