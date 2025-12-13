Conoce los días y horarios en que abren nuestras sucursales de Santander México.

El Banco Santander abre sus puertas a más de 260 sucursales en todo el país para que sus clientes puedan ser atendidos de forma personalizada y especial en las sucursales y oficinas los sábados. “Encuentra tu sucursal Santander más cercana y conoce los días y horarios de apertura. La forma más segura de seguir a tu lado”, anunció el banco.

El Banco Santander, que cuenta con 1,337 sucursales a nivel nacional, detalló que estas oficinas brindarán servicio los sábados de 9:00 a 14:00 horas, facilitando trámites bancarios a personas que no pueden acudir entre semana.

La apertura de las sucursales del Banco Santander, según el reporte de horarios y sucursales que la banca ofrece sus clientes, se dará 264 sedes a lo largo y ancho del país y se hará con horario de 9:00 a 14:00 horas; de esta forma, el Santander busca mejorar la experiencia del cliente y reducir tiempos de espera, principalmente en zonas de alta demanda como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Sucursales de Santander que abren los sábado

Banco Santander México informó que más de 260 sucursales en todo el país abrirán los sábados, una medida que refuerza su presencia nacional y amplía las opciones de atención presencial para millones de clientes. Estos los estados donde abren las sucursales de Santander.

Aguascalientes 2

Baja California 5

Baja California Sur 3

Campeche 2

Chiapas 4

Chihuahua 12

Ciudad de México 21

Coahuila 8

Colima 3

Durango 3

Estado de México 14

Guanajuato 11

Guerrero 8

Hidalgo 9

Jalisco 13

Michoacán 6

Morelos 4

Nayarit 3

Nuevo León 17

Oaxaca 19

Puebla 19

Querétaro 7

Quintana Roo 6

San Luis Potosí 3

Sinaloa 3

Sonora 3

Tabasco 5

Tamaulipas 13

Tlaxcala 4

Veracruz 27

Yucatán 6

Zacatecas 1

En las sucursales abiertas los sábados, los clientes pueden realizar depósitos, retiros, pagos de servicios, aclaraciones, apertura de cuentas, trámites de tarjetas, actualización de datos y asesoría financiera personalizada, entre otras operaciones básicas.

El listado de tu sucursal, según tu estado, lo puedes consultar en detalle en este link del Banco Santander, en él podrás conocer: nombre de sucursal, dirección, colonia, población o delegación, estado y horario de lunes a viernes y los sábados como día especial.

Sucursales banco Santander

Las 10 sucursales más relevantes del Santander que abren los sábados:

Ciudad de México, CDMX, Polanco – Sucursal Polanco Reforma, Av. Paseo de la Reforma 215

Ciudad de México, CDMX, Del Valle – Sucursal Insurgentes Sur, Av. Insurgentes Sur 739

Naucalpan, Estado de México, Satélite – Sucursal Plaza Satélite, Circunvalación Poniente 67

Tlalnepantla, Estado de México, Centro – Sucursal Tlalnepantla Centro, Av. Hidalgo 12

Guadalajara, Jalisco, Americana – Sucursal Chapultepec, Av. Chapultepec Norte 480

Zapopan, Jalisco, Puerta de Hierro – Sucursal Andares, Blvd. Puerta de Hierro 4965

Monterrey, Nuevo León, Centro – Sucursal Morelos, Av. Morelos 401

San Pedro Garza García, Nuevo León, Del Valle – Sucursal Calzada del Valle, Calz. del Valle 300

Puebla, Puebla, Angelópolis – Sucursal Vía Atlixcáyotl, Vía Atlixcáyotl 5208

Mérida, Yucatán, Altabrisa – Sucursal Plaza Altabrisa, Calle 7 No. 451

Canales alternativos de autogestión de Santander

Para quienes no cuenten con una sucursal abierta los sábados o durante días festivos, Santander recuerda que dispone de Banca por Internet, la app Santander, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y atención telefónica, disponibles las 24 horas.

El último cierre general de sucursales del Santander ocurrió el 12 de diciembre, por el día del empleado bancario mientras que el próximo cierre nacional está previsto para jueves 25 de diciembre, fechas en las que se mantienen activos los canales digitales para operaciones esenciales.