El Banco Santander abre sus puertas a más de 260 sucursales en todo el país para que sus clientes puedan ser atendidos de forma personalizada y especial en las sucursales y oficinas los sábados. “Encuentra tu sucursal Santander más cercana y conoce los días y horarios de apertura. La forma más segura de seguir a tu lado”, anunció el banco.
El Banco Santander, que cuenta con 1,337 sucursales a nivel nacional, detalló que estas oficinas brindarán servicio los sábados de 9:00 a 14:00 horas, facilitando trámites bancarios a personas que no pueden acudir entre semana.
La apertura de las sucursales del Banco Santander, según el reporte de horarios y sucursales que la banca ofrece sus clientes, se dará 264 sedes a lo largo y ancho del país y se hará con horario de 9:00 a 14:00 horas; de esta forma, el Santander busca mejorar la experiencia del cliente y reducir tiempos de espera, principalmente en zonas de alta demanda como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
Sucursales de Santander que abren los sábado
Banco Santander México informó que más de 260 sucursales en todo el país abrirán los sábados, una medida que refuerza su presencia nacional y amplía las opciones de atención presencial para millones de clientes. Estos los estados donde abren las sucursales de Santander.
- Aguascalientes 2
- Baja California 5
- Baja California Sur 3
- Campeche 2
- Chiapas 4
- Chihuahua 12
- Ciudad de México 21
- Coahuila 8
- Colima 3
- Durango 3
- Estado de México 14
- Guanajuato 11
- Guerrero 8
- Hidalgo 9
- Jalisco 13
- Michoacán 6
- Morelos 4
- Nayarit 3
- Nuevo León 17
- Oaxaca 19
- Puebla 19
- Querétaro 7
- Quintana Roo 6
- San Luis Potosí 3
- Sinaloa 3
- Sonora 3
- Tabasco 5
- Tamaulipas 13
- Tlaxcala 4
- Veracruz 27
- Yucatán 6
- Zacatecas 1
En las sucursales abiertas los sábados, los clientes pueden realizar depósitos, retiros, pagos de servicios, aclaraciones, apertura de cuentas, trámites de tarjetas, actualización de datos y asesoría financiera personalizada, entre otras operaciones básicas.
El listado de tu sucursal, según tu estado, lo puedes consultar en detalle en este link del Banco Santander, en él podrás conocer: nombre de sucursal, dirección, colonia, población o delegación, estado y horario de lunes a viernes y los sábados como día especial.
Las 10 sucursales más relevantes del Santander que abren los sábados:
- Ciudad de México, CDMX, Polanco – Sucursal Polanco Reforma, Av. Paseo de la Reforma 215
- Ciudad de México, CDMX, Del Valle – Sucursal Insurgentes Sur, Av. Insurgentes Sur 739
- Naucalpan, Estado de México, Satélite – Sucursal Plaza Satélite, Circunvalación Poniente 67
- Tlalnepantla, Estado de México, Centro – Sucursal Tlalnepantla Centro, Av. Hidalgo 12
- Guadalajara, Jalisco, Americana – Sucursal Chapultepec, Av. Chapultepec Norte 480
- Zapopan, Jalisco, Puerta de Hierro – Sucursal Andares, Blvd. Puerta de Hierro 4965
- Monterrey, Nuevo León, Centro – Sucursal Morelos, Av. Morelos 401
- San Pedro Garza García, Nuevo León, Del Valle – Sucursal Calzada del Valle, Calz. del Valle 300
- Puebla, Puebla, Angelópolis – Sucursal Vía Atlixcáyotl, Vía Atlixcáyotl 5208
- Mérida, Yucatán, Altabrisa – Sucursal Plaza Altabrisa, Calle 7 No. 451
Canales alternativos de autogestión de Santander
Para quienes no cuenten con una sucursal abierta los sábados o durante días festivos, Santander recuerda que dispone de Banca por Internet, la app Santander, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y atención telefónica, disponibles las 24 horas.
El último cierre general de sucursales del Santander ocurrió el 12 de diciembre, por el día del empleado bancario mientras que el próximo cierre nacional está previsto para jueves 25 de diciembre, fechas en las que se mantienen activos los canales digitales para operaciones esenciales.