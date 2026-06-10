La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por más de MXN$ 500 millones a desarrolladores y operadores de centros comerciales, entre ellos Danhos, GICSA, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI y ARYBA, por coordinar durante la pandemia de COVID-19 los descuentos ofrecidos a los locatarios, una práctica que provocó daños estimados por MXN$ 404 millones, informó la autoridad.

Acuerdos durante la emergencia sanitaria

La autoridad informó que las empresas sancionadas establecieron mecanismos de coordinación respecto al pago de rentas de locales comerciales cuando miles de negocios enfrentaban cierres temporales y restricciones de operación derivadas de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con la investigación, los participantes acordaron límites a los descuentos que podían ofrecer a los arrendatarios e incluso, en algunos casos, evitaron otorgar reducciones en los pagos de renta.

La CNA recordó que, aun durante la pandemia, las disposiciones en materia de competencia económica permanecieron vigentes, por lo que cada empresa debía definir de manera independiente las condiciones comerciales ofrecidas a sus clientes.

Impacto para comercios y consumidores

El organismo señaló que este tipo de conductas afecta directamente a los comercios que dependen de espacios dentro de centros comerciales para vender bienes y prestar servicios.

Añadió que las distorsiones en el mercado de renta de locales pueden traducirse en mayores costos para los negocios, con efectos sobre el empleo y los precios que enfrentan los consumidores.

Empresas podrán recurrir a tribunales

Las sanciones alcanzaron a Administradora Fibra Danhos, Grupo Gicsa, El Puerto de Liverpool, Acosta Verde, Grupo Comercial Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles y Grupo Aryba, así como a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y diversas personas físicas.

La Comisión precisó que los agentes económicos involucrados podrán interponer los medios de defensa previstos en la ley ante los tribunales especializados.

Asimismo, indicó que las versiones públicas de las resoluciones serán publicadas en su Portal de Resoluciones y Opiniones conforme a la normativa aplicable.