Si bien es cierto que aún existen brechas de género en los servicios financieros –con saldo negativo hacia las mujeres–, en los productos de captación las mujeres llevan la delantera en México, pues representan el 55.4% de los usuarios con una cuenta bancaria de captación, es decir, de débito, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de 2025. Las mujeres, además, realizan más transacciones electrónicas que los hombres. Esto muestra un cambio en la inclusión financiera de las mujeres que abre paso al acceso a otro tipo de servicios financieros como el crédito o las inversiones. Sin contar al Banco del Bienestar del gobierno mexicano –donde existen más de 29 millones de cuentas de mujeres frente a 11 millones de cuentas de hombres–, los bancos comerciales con mayor número de usuarias son BBVA, Banco Azteca, Bancoppel y Banamex. En Banco Azteca y Bancoppel incluso hay más cuentahabientes mujeres que hombres únicamente en productos de captación. El Banco de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 8.5 millones de mujeres frente a 7.3 de hombres, mientras que el banco de la familia Coppel con 7.8 millones de mujeres frente a 5.4 millones de hombres. Mientras que BBVA es el banco más igualitario, con igual proporción de usuarios mujeres que hombres, ambos en 16.6 millones. En el caso de Banco Azteca, cuenta con una cuenta de débito dirigida exclusivamente a mujeres. Al cierre de 2025, esta cuenta alcanzó más de 721 mil usuarias, frente a 276 mil en 2022, y en 2026 supera ya las 739 mil, prácticamente triplicando su base en cuatro años, según informó la empresa en un comunicado. Banco Azteca afirma que ha observado que las mujeres de 18 a 24 años inician con ahorros modestos, mientras que las mayores de 65 años acumulan montos tres veces superiores, reflejando una trayectoria gradual de construcción de patrimonio. La directora ejecutiva de afiliación y captación de Banco Azteca, Gabriela Hernández, expresó que “cuando se habla de independencia financiera solemos pensar en decisiones complejas, pero los datos muestran que muchas veces comienza con algo más sencillo: contar con un espacio seguro para administrar el dinero y hacerlo de manera constante en el tiempo”. Banco Azteca también compartió que al cierre de 2025, el 48% de las clientas de su cuenta de débito para mujeres han transformado su ahorro inicial en una relación financiera integral con el banco y han adquirido otros productos bancarios.