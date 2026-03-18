La demanda por nuevos negocios y la necesidad de encontrar un local comercial en las zonas de mayor consumo de la capital del país encamina a Tacubaya a ser uno de los puntos emergentes para rentar un local. De acuerdo con Vianey Macías, Head of Market Research en Spot2.mx, la baja disponibilidad en las zonas de la Roma y la Condesa, han hecho que los locatarios volteen a esa colonia para buscar oportunidades, debido a su cercanía con esas áreas. “Tacubaya, una colonia que eh hace unos años no era muy agradable para para la población en general, se está volviendo ya ahora un nuevo nodo para implantar oficinas o locales comerciales”, dijo en entrevista con El Cronista. La especialista mencionó que el auge de esta zona se debe a que está frente a la Condesa y colinda con la colonia San Miguel Chapultepec, lo que representa una ubicación “excelente”. Vianey Macías añadió que esta tendencia inició después de los fuertes temblores registrados principalmente en 2017, cuando algunos inmuebles quedaron dañados en la colonia Condesa, lo que hizo que Tacubaya se volviera una colonia de “regeneración”, donde hay varios proyectos detonadores que están incrementando la plusvalía. “En algún momento fue una colonia bastante desatendida donde predominaba sobre todo el tema de la inseguridad y también se ha volteado mucho a ver con el tema de la gentrificación la zona y esto ha ha generado que la colonia sea un poco más segura de lo que era antes y que todas estas renovaciones de edificios o los proyectos que se están implementando en la zona hagan que que esta colonia pues sea un nuevo Condesa Sur”, consideró. Con el cambio en la tendencia, en los últimos 10 años, los precios por metro cuadrado se han incrementado entre 30% y 50% en esa colonia, lo que supera la inflación y representa un “incremento bastante considerable”. La especialista inmobiliaria mencionó que otro factor que está modificando el mercado en materia de locales comerciales es la cercanía del Mundial del Futbol. En este sentido, Vianey Macías comentó que la renta de locales comerciales se ha encarecido entre 25% y 35% por metro cuadrado, y esta tendencia se mantendrá al menos hasta la justa futbolística. “En este primer trimestre del año, sí se han incrementado los precios por demanda alrededor de los estadios y también de zonas turísticas en la ciudad; sin embargo, no creo que se mantengan estos estos incrementos de precio para el siguiente año, porque la demanda no va a ser la misma que en este primer semestre del año”, consideró.