La AMPI confía en que 2026 traerá mejores resultados para el sector. (Fuente: Freepik)

El ambiente mundialista ya se siente en las propiedades inmobiliarias, pues la demanda para alquiler de corta y mediana duración ya aumentó 155%, cuando faltan al menos seis meses para que inicie la justa deportiva.

De acuerdo con Jenny Althair Rivas Padilla, nueva presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), además del incremento acelerado de la demanda previo al inicio del Mundial, se espera que el costo de las rentas aumente entre 15% y 20%, provocado por la misma ley de oferta y demanda.

“Hemos visto reflejado un alto movimiento en el tema de arrendamiento y alquiler, obviamente, para cubrir la alta demanda. Esto, lógicamente, se está centralizando mucho en la Ciudad de México. Sí ha habido un incremento de cerca del 155% en la demanda. Ya se está previendo porque sabemos que esto va a suceder en junio y julio”, comentó la directiva en conferencia de prensa.

Jenny Althair Rivas Padilla, nueva presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). Tomada de Facebook

Estos cambios en el mercado mexicano de propiedades inmobiliarias son un “fenómeno natural”, como parte de los cambios en el mercado, dijo.

Efecto pasajero

En su participación, Enrique de Jesús Trava Griffin, vicepresidente de Comunicación de la AMPI, adelantó que el incremento en la demanda de alquiler por la competencia internacional no debe resultar en la toma de decisiones para generar proyectos inmobiliarios, pues será pasajero.

No obstante, reiteró que debido al evento habrá “mejores niveles de ocupación en las rentas de mediano plazo, y también en las de corto plazo”.

“En las semanas previas al evento deportivo, durante e incluso después, las rentas vacacionales de corto plazo y los hoteles van a tener altísimos niveles de ocupación, lo cual, pues para el que tiene vivienda de tipo Airbnb, podría significar una muy buena noticia”, comentó el directivo de la AMPI.

El vocero de la asociación añadió que para este año esperan un mejor panorama, debido a la reducción en la tasa de interés referencial del Banco de México (Banxico), y pronosticó en que la Junta de Gobierno del banco central baje el indicador al menos dos ocasiones más para dejarla en 6.5%.

La reducción en la tasa de interés referencial, añadió el especialista, generaría una aceleración en la inversión para el desarrollo de obras, lo que genera un ligero optimismo entre los profesionales inmobiliarios.

La presidenta de la AMPI comentó además que uno de los principales retos que enfrenta hoy el mercado inmobiliario en México es la desconfianza, una problemática que impacta directamente a las familias, a los inversionistas y al desarrollo ordenado de las ciudades, y que solo puede atenderse con reglas claras, legalidad y profesionales mejor preparados.

“No se puede transformar un país si antes no transformamos a las personas que lo construyen. En el sector inmobiliario, esa transformación pasa por prepararnos mejor, entender nuestra responsabilidad y profesionalizarnos”, señaló.