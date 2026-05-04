En Cantón Grande, en A Coruña, donde se ubica la sede de Pontegadea Inversiones, la lógica del negocio inmobiliario se resume en tres reglas claras: Esa filosofía guía las decisiones de Amancio Ortega, quien en el último año ejecutó una ofensiva inversora sin precedentes. Solo en ese período, destinó más de 5500 millones de euros a 17 operaciones inmobiliarias, consolidando su posición como el mayor propietario inmobiliario individual del mundo. El crecimiento de este imperio no es casual. Está directamente vinculado a los dividendos que recibe de Inditex, cuyo rendimiento ha permitido financiar una estrategia sostenida basada en activos premium, ubicaciones clave y una visión de largo plazo. La estrategia de inversión inmobiliaria de Amancio Ortega se sostiene sobre un principio inalterable: adquirir activos de alta calidad en ubicaciones privilegiadas. Desde el debut bursátil de Inditex en 2001, el empresario ha canalizado gran parte de sus dividendos hacia la compra de inmuebles emblemáticos en grandes capitales. Este enfoque se traduce en la adquisición de lo que el mercado denomina “activos trofeo”. Ejemplo de ello son edificios icónicos como oficinas en Toronto, Vancouver o Madrid, donde posee activos destacados en zonas estratégicas. En Canadá, por ejemplo, adquirió el Royal Bank Plaza por 916 millones de dólares, mientras que en Vancouver invirtió otros 855 millones en la sede de Amazon. Además, la firma ha reforzado su presencia global con operaciones como la compra de The Post, en Vancouver, uno de los activos más relevantes de su cartera reciente. Estas decisiones responden a una lógica clara: priorizar mercados consolidados como Estados Unidos, Reino Unido y España. Asimismo, el crecimiento de su imperio inmobiliario está íntimamente ligado al desempeño de Inditex. En los últimos cinco años, Zara casi duplicó su valor (+98%) y elevó un 88% el dividendo, generando un flujo de ingresos clave para nuevas inversiones. Gracias a estos dividendos, Ortega recibirá en 2026 más de 3200 millones de euros correspondientes a los beneficios de 2025. Esta liquidez ha permitido sostener un ritmo de compras constante y creciente en el tiempo. En paralelo, su fortuna global continúa en niveles históricos. Según Forbes, el empresario cuenta con un patrimonio total de 148.000 millones de dólares, de los cuales unos 25.000 millones corresponden a activos inmobiliarios distribuidos en más de 200 propiedades en 13 países. *Operación junto a Macquarie AM. Participación exacta no confirmada. La elección de Estados Unidos, Reino Unido y España como principales destinos de inversión no responde a una cuestión coyuntural, sino a una lógica estructural basada en seguridad jurídica, liquidez y profundidad de mercado. En todos los casos, se trata de economías desarrolladas con marcos regulatorios estables y alta protección al inversor, factores clave para estrategias patrimoniales de largo plazo como la de Amancio Ortega. Según la OCDE, estos países concentran algunos de los mercados inmobiliarios más líquidos del mundo, con una elevada capacidad de capital internacional. Esto permite que activos premium (como oficinas en centros financieros o edificios emblemáticos) mantengan su valor incluso en contextos de volatilidad económica. En el caso de Estados Unidos, el atractivo radica en la escala del mercado y la diversidad de activos. Ciudades como Nueva York o Miami ofrecen oportunidades tanto en oficinas como en logística, un segmento en el que Ortega ha intensificado su presencia. Además, la fortaleza del dólar y la estabilidad institucional refuerzan su papel como refugio de inversión global. Reino Unido, por su parte, continúa siendo un punto estratégico pese al Brexit. Londres sigue funcionando como uno de los principales hubs financieros del mundo, con una demanda sostenida de activos inmobiliarios de alta gama. La presencia de Pontegadea en este mercado, canalizada a través de estructuras específicas, refleja una apuesta por activos consolidados y altamente rentables. España completa el triángulo por una razón diferente: el conocimiento del mercado. Ortega combina aquí ventaja competitiva y proximidad, invirtiendo en ubicaciones prime como Madrid y Barcelona. Además, el crecimiento del turismo, la revalorización de activos urbanos y el dinamismo del mercado residencial de lujo consolidan su atractivo. Este enfoque geográfico también encaja con otro criterio clave del empresario: invertir en países con “caja estable y negocios previsibles”, una estrategia que reduce riesgos y garantiza ingresos recurrentes. En conjunto, estos tres mercados ofrecen el equilibrio ideal entre rentabilidad, seguridad y liquidez, pilares sobre los que se construye su imperio inmobiliario. La magnitud del imperio inmobiliario de Amancio Ortega se entiende mejor cuando se lo compara con los principales actores del sector en España. Mientras su cartera supera los 20.000 millones de euros —con estimaciones que la sitúan en torno a los 25.000 millones de dólares—, las mayores socimis del país operan en una escala significativamente menor. En concreto, Merlin Properties cerró 2025 con una cartera valorada en 12.630 millones de euros, según su informe anual . Por su parte, Colonial SFL alcanzó un valor de activos de 12.203 millones de euros ese mismo año . Ambas cifras reflejan el peso de estas compañías en el mercado europeo, pero también dejan en evidencia la distancia con el patrimonio acumulado por Ortega. Si se toma como referencia una estimación conservadora de 20.586 millones de euros en activos inmobiliarios del fundador de Inditex, su cartera ya supera en más de un 60% a cada una de estas compañías por separado. Esta brecha no solo es cuantitativa, sino también estratégica. Mientras Merlin y Colonial concentran gran parte de sus activos en oficinas, centros comerciales y logística dentro de mercados europeos, Ortega ha construido una cartera global diversificada, con presencia en más de 13 países y con activos considerados “prime” en ciudades clave. Además, existe una diferencia estructural: las socimis cotizadas deben responder a accionistas y ciclos de mercado, mientras que Pontegadea opera con capital propio y una lógica de largo plazo. Esto le permite a Ortega mantener activos durante décadas, reducir la rotación y priorizar estabilidad sobre rentabilidad inmediata. El modelo de Amancio Ortega combina disciplina inversora, liquidez constante y una visión estratégica de largo plazo. En 2024, sus ingresos por alquileres alcanzaron los 781 millones de euros, reflejo del peso creciente del negocio inmobiliario dentro de su patrimonio. Lejos de ralentizarse, su actividad continúa en expansión. En 2025 destinó al menos 1875 millones a nuevas compras, cifra que se suma a un portafolio que ya supera los 20.000 millones en activos. Con una estrategia basada en activos de alta calidad, diversificación global y estabilidad financiera, Ortega ha construido un imperio que trasciende el negocio textil y redefine el mapa del poder inmobiliario mundial.