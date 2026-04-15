La red social más popular del momento, TikTok, ha dejado de ser solo una plataforma de videos para convertirse en un gigante del comercio electrónico que acaba de incorporar una nueva herramienta que permite a los usuarios realizar compras dentro de la plataforma. Con el lanzamiento de TikTok Pay Later, los usuarios en México ahora pueden adquirir productos dentro de la aplicación bajo el esquema “Compra ahora, paga después”. Esta función permite financiar compras sin necesidad de una tarjeta bancaria tradicional. Con esta apuesta, TikTok compite directamente con otras plataformas de e-commerce en México, eliminando las barreras de entrada para el consumo digital. La combinación de contenido de entretenimiento y financiamiento directo marca un antes y un después en la forma en que los mexicanos interactúan con las redes sociales y sus hábitos de compra. Dependiendo del historial crediticio de cada persona, la plataforma otorga líneas de crédito que pueden alcanzar los 30,000 pesos. Esta nueva herramienta financiera está operada en el país por PIPO Soluciones Digitales S.A., permitiendo que los consumidores difieran sus pagos en plazos que van desde una sola exhibición hasta los 12 meses. Para solicitar este financiamiento, el usuario debe dirigirse a la sección de “TikTok Shop” o “Tienda” dentro de su perfil y seleccionar el apartado de TikTok Pay Later. El sistema requiere una cuenta activa y completar un registro con información básica como: Es importante señalar que, por el momento, esta función no está habilitada para todos los perfiles. TikTok selecciona cuentas específicas para probar el sistema, y la aprobación depende totalmente de la evaluación de riesgo. Si la solicitud es rechazada debido a información incompleta o falta de requisitos, la plataforma permite intentar el trámite nuevamente en el futuro. Una vez aprobado el crédito, los usuarios tienen diversas opciones para liquidar sus mensualidades de forma sencilla. Actualmente, la aplicación acepta pagos mediante tarjeta de débito, transferencias vía SPEI, depósitos en tiendas OXXO y saldo de Mercado Pago, facilitando el proceso para quienes no están bancarizados. Mantener un comportamiento de pago puntual es fundamental para quienes buscan una mejor experiencia dentro de TikTok Shop. Cumplir con las fechas límite no solo protege el historial crediticio del usuario, sino que habilita la posibilidad de recibir incrementos en la línea de crédito de manera periódica, según las evaluaciones automáticas del sistema.