El sueño de adquirir una casa propia representa uno de los mayores desafíos para las familias mexicanas, especialmente ante un mercado inmobiliario cuyos precios suelen superar la capacidad adquisitiva de quienes perciben salarios limitados. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha dado un paso decisivo al activar el pre-registro para el programa Viviendas del Bienestar 2026. Esta iniciativa surge como un salvavidas para aquellos sectores de la población que, por su situación laboral, se encuentran al margen de los esquemas de financiamiento O créditos tradicionales. El programa está diseñado específicamente para personas que no poseen un hogar propio y que, además, carecen de acceso a créditos hipotecarios de instituciones como el Infonavit. La gran novedad de este ciclo es que el proceso de inscripción inicial se ha digitalizado completamente. Las autoridades han habilitado una plataforma web para facilitar y agilizar el trámite, el cual funciona como un primer filtro gratuito para integrar el padrón de posibles beneficiarios en todo el país. Para iniciar la solicitud, los interesados deben acceder al portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx. El procedimiento consta de cinco etapas fundamentales: Es vital recalcar que este registro es personal y sin costo. Durante esta fase inicial, el sistema solicitará de manera obligatoria la CURP actualizada para validar la identidad del aspirante. La CONAVI ha sido enfática al advertir que proporcionar cualquier dato falso o erróneo será motivo de cancelación inmediata del trámite, por lo que se recomienda revisar minuciosamente cada campo antes de finalizar el envío de la solicitud. Para ser considerado candidato a una Vivienda del Bienestar en 2026, el solicitante debe cumplir con un perfil socioeconómico estricto. Entre los requisitos indispensables destacan: Una vez superada la etapa del pre-registro, la institución realizará un análisis exhaustivo de la información recibida. Aquellos ciudadanos que cumplan con los criterios de selección entrarán en una fase de contacto para una visita domiciliaria. En esta instancia, será necesario presentar físicamente documentos como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, identificación oficial, certificado de no propiedad y la carta de no derechohabiencia, entre otros comprobantes de estado civil e ingresos.