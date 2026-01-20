El Gobierno de Claudia Sheinbaum y el FOVISSSTE anunció la construcción de 20 mil viviendas durante 2026 como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, dirigido a trabajadores del Estado. El anuncio se realizó en la conferencia matutina presidencial y contempla desarrollos habitacionales en al menos 15 entidades del país.

Durante “La mañanera del pueblo”, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, informó que el Fondo ya cuenta con 26 predios disponibles y que el arranque del programa será en Puebla. El proyecto marca el regreso del organismo a la construcción directa de vivienda tras más de 30 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ahora entregarán más casas a los mexicanos que cumplan estos simples pasos. Gobierno de México

“Este año construiremos 20 mil viviendas. Actualmente, contamos con 26 predios en 15 entidades, estamos listas y listos para arrancar nuestro programa en Puebla de Zaragoza”, afirmó Maldonado, al subrayar que esta estrategia busca garantizar vivienda adecuada y accesible para las y los trabajadores al servicio del Estado.

Arranque del Programa Vivienda del FOVISSSTE

El Programa de Vivienda del FOVISSSTE forma parte del plan federal Vivienda para el Bienestar y tiene como meta la construcción de 100 mil hogares. En su primera etapa, durante 2026, se edificarán 20 mil viviendas en distintas entidades del país.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que el primer banderazo será en Puebla, donde se construirán 480 viviendas. “Arrancaremos con 20 mil viviendas. Ya contamos con 26 predios en 15 entidades”, compartió, al detallar que habrá servicios comunitarios integrados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional.

Los avances anunciados por el Gobierno de Sheinbaum

La vocal ejecutiva también presentó los resultados del Programa de Justicia Social, enfocado en resolver adeudos históricos. A la fecha, se han beneficiado casi 250 mil personas mediante condonaciones, quitas y ajustes aplicados a créditos vigentes del Fondo.

Entrega de Constancias de Finiquito en 27 estados Envío de 83,377 cartas informativas vía Sepomex Actualización de datos mediante una campaña nacional

“Esto ha sido posible gracias a la difusión de nuestra Campaña Nacional de Actualización de Datos”, señaló Maldonado, al explicar que esta estrategia ha permitido informar directamente a las y los acreditados sobre los beneficios disponibles.

Requisitos del Crédito FOVISSSTE para Todos

Como parte del anuncio, se difundieron los detalles del Crédito FOVISSSTE para Todos, un esquema hipotecario que combina financiamiento bancario con el saldo de la Subcuenta de Vivienda. El crédito se otorga en pesos, con tasa fija y plazos de entre cinco y 20 años.