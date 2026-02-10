Miles de trabajadores en México que incurrieron en incumplimientos de sus obligaciones hipotecarias como consecuencia de dificultades económicas disponen ahora de un mecanismo de regularización orientado a restablecer su situación financiera. La iniciativa está dirigida a acreditados que atravesaron periodos de estrés económico y registraron atrasos en el pago de sus mensualidades. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un esquema de reestructuración de créditos hipotecarios que permite a los deudores normalizar sus pagos sin generar afectaciones adicionales a su historial. Uno de los principales componentes del esquema es la aplicación de descuentos efectivos sobre intereses moratorios y mensualidades vencidas, lo que se traduce en una reducción real del saldo adeudado. Para acceder a este beneficio, los acreditados deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones: Además, se consideran requisitos según la situación laboral: Un punto clave es que esta reestructuración no genera reportes negativos ante el Buró de Crédito y puede solicitarse hasta dos veces al año, lo que convierte al programa en una alternativa real para regularizar la deuda y conservar la vivienda. El monto del descuento también depende del número de mensualidades atrasadas. Si el atraso es de una a tres mensualidades, se puede aplicar el equivalente a una mensualidad completa (sin incluir seguros ni comisiones) como beneficio económico directo. El beneficio económico varía dependiendo de si el acreditado mantiene o no una relación laboral formal. Para casos más severos, con cuatro a nueve mensualidades vencidas, el programa condona todos los intereses generados a partir de la cuarta mensualidad. Este descuento puede representar miles de pesos de ahorro, dependiendo del saldo del crédito hipotecario y el tiempo transcurrido sin pagar. Quienes tienen empleo registrado ante el Infonavit deben demostrar que su patrón realizó al menos un pago bimestral de aportaciones. En cambio, quienes trabajan por cuenta propia necesitan realizar tres pagos completos consecutivos para acceder al apoyo.