La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de dar uno de los anuncios más esperados por millones de mexicanos que esperan tener su casa propia en el 2026.

El Gobierno de México confirmó que el Programa de Vivienda para el Bienestar permitirá que millones de familias accedan a una casa propia, incluso aquellas que no están afiliadas al Infonavit. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Conferencia del Pueblo en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar está dirigido principalmente a familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos, un sector que históricamente ha quedado fuera del mercado formal de vivienda. El plan contempla construcción, financiamiento, subsidios y regularización de la propiedad.

Sheinbaum subrayó que esta política pública busca atender a quienes no cuentan con seguridad social tradicional, pero sí forman parte de los programas de Bienestar, garantizando el derecho constitucional a una vivienda adecuada.

¿Quiénes podrán acceder a las casas del programa?

“Va muy avanzado el programa de Vivienda para el Bienestar. El objetivo es que 1 millón 250 mil familias al menos, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, tengan una vivienda propia”, afirmó Sheinbaum en su mensaje.

La presidenta destacó que el programa está diseñado para quienes, sin apoyo del Estado, no podrían acceder a un crédito hipotecario: “Son familias que si no tienen un programa de vivienda especial para ellas, no tendrían acceso a la vivienda”.

Vivienda para afiliados y no afiliados al Infonavit

Uno de los puntos centrales del anuncio es que el programa no excluye a quienes están fuera del sistema de seguridad social. “Este programa permite que quien esté afiliado al Infonavit y quien no lo esté también lo tenga”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum explicó que en México la seguridad social está ligada al empleo formal: “Hay familias que no tienen ese acceso a la seguridad social aunque tiene acceso a los programas de Bienestar como la Pensión del Adulto Mayor”, por lo que el programa amplía el alcance del derecho a la vivienda.

Metas nacionales y beneficios del Programa de Vivienda para el Bienestar

La presidenta señaló que una parte clave del plan se ejecutará a través de la Comisión Nacional de Vivienda: “Una parte muy importante de las viviendas es para estas familias a través de la Comisión Nacional de Vivienda. El programa como saben se llama Programa de Vivienda para el Bienestar”.