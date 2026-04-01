Acceder a una vivienda digna continúa siendo un reto para quienes en México perciben menos de 17 mil pesos mensuales, especialmente trabajadores independientes o quienes no califican a un crédito tradicional. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) impulsa un programa renovado para 2026. A diferencia de los créditos tradicionales, esta opción está orientada a personas con situación laboral precaria o ingresos bajos que no pueden reunir grandes sumas para un enganche. El mecanismo busca beneficiar a quienes no cuentan con vivienda y reducir la población en zonas marginadas. Para participar, los solicitantes deben acreditar ingresos que no superen los 17 mil pesos mensuales, ya sea con recibos de sueldo o documentos fiscales en caso de ser independientes. También es indispensable contar con un certificado de no propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Los requisitos deben presentarse en formato digital. Los documentos básicos son: El registro se realizará únicamente en la página oficial de la CONAVI, donde se habilitará un apartado especial al inicio de la convocatoria anual. El calendario exacto de aplicación se publicará en el mismo portal. El objetivo del programa es ampliar el acceso a una vivienda digna, especialmente en zonas marginadas de la Ciudad de México y otras regiones del país. Quienes cumplan los requisitos ven en esta convocatoria una oportunidad real para mejorar su situación habitacional.